Prejeli smo pismo zaskrbljenega bralca z Jesenic, ki nam je poslal sporočilo, da območe občine Jesenice ostaja brez avtobusnih povezav. "Kaj to pomeni za železarje in druge zaposlene z vseh strani mesta, ljudi na poti v bolnišnico, zdravstveni dom in občino, upravno enoto, srednješolce, študente in druge ljudi, ki si želijo do pokopališča na Blejski Dobravi, si lahko le predstavljamo," je zapisal v obvestilu.