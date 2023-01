Objava Agencije za energijo na Ravnah na Koroškem povzročila razburjenje

Na Ravnah na Koroškem je te dni razburjenje povzročila objava Agencije za energijo, po kateri je med izbranimi občinami povprečna maloprodajna cena toplote januarja najvišja prav na Ravnah. Cene so višje, a ne za toliko, kot je bilo javno objavljeno, pa pravijo na občini. Podražitve bodo obravnavali tudi na seji občinskega sveta, so napovedali.

"Na Občini Ravne na Koroškem ves čas spremljamo dvig cen v Petrolovem sistemu daljinskega ogrevanja. Ker prav to predstavlja velik strošek v družinskem proračunu naših občanov, smo pristojne v Petrolu pozvali k podrobni razčlenitvi in utemeljitvi podražitev cen ogrevanja ter k posredovanju informacije o predvidenem gibanju cen v preostanku te kurilne sezone," so danes sporočili z občine.

Po podatkih občine se je za gospodinjski odjem s 1. januarjem letos cena variabilnega dela s 55,7 evra na megavatno uro brez DDV spremenila na 140,1 evra na megavatno uro. Spremenjena cena pomeni 39,7-odstotni dvig cen v kurilni sezoni 2022/23, saj se polovica te kurilne sezone obračuna po lanski ceni, preostanek kurilne sezone, od 1. januarja letos, pa po novi ceni. Dvig cen v koledarskem letu 2023 glede na leto 2022 pa bo 65,3 odstotka, navajajo na občini.

Večina gospodinjskih odjemalcev plačuje obroke

Pojasnili so tudi, da na Ravnah večina gospodinjskih odjemalcev v blokovskih naseljih po podatkih koncesionarja plačuje obroke, to je enakomerne mesečne obremenitve, ki so bili oblikovani na začetku kurilne sezone 2022/23. "Pri tem je že bilo upoštevano povišanje cene januarja 2023, in sicer zaradi nove cene vhodnega goriva, to je zemeljskega plina, zato trenutno ne načrtujejo dviga obrokov," so zapisali na občini.

V sporočilu za javnost so predstavili tudi primere izračuna in med drugim navedli nekatere opombe glede podatkov, ki jih je pri izračunu upoštevala Agencija za energijo.

Podražitve bodo obravnavali na naslednji seji

"Lahko bi tudi interpretirali, da v sistemu Ravne na Koroškem tipični odjemalec v večstanovanjski stavbi, ki bi na letni ravni plačeval sedem kilovatov priključne moči, ne obstaja, saj je povprečje okrog 3,15 kilovata. Iz tega razloga je cena, ki je bila objavljena v medijih, višja od dejansko obračunane cene daljinskega ogrevanja gospodinjskih odjemalcev na Ravnah," so zapisali na občini. Napovedali so, da bodo podražitve obravnavali na naslednji seji občinskega sveta, na katero bodo povabili tudi predstavnike Petrola.

Agencija za energijo je 13. januarja na svoji spletni strani za izbrana slovenska mesta oz. lokacije objavila povprečne maloprodajne cene toplote januarja 2023 za značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbi z letno obračunsko močjo sedem kilovatov in povprečno letno porabo 6,21 megavatne ure.

Primerjava sistemov daljinskega ogrevanja v Celju, Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu, Šaleški dolini, Jesenicah, Trbovljah in na Ravnah na Koroškem kaže, da je povprečna maloprodajna cena toplote najvišja na Ravnah, kjer po podatkih agencije januarja letos znaša 222,61 evra na megavatno uro. Sledita Trbovlje z 210,46 in Maribor s 179,83 evra na megavatno uro.