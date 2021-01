V soboto bo začel veljati novi odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, s katerim se bodo v devetih regijah obstoječim izjemam od prepovedi ponujanja blaga in storitev pridružile nove. To so stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov, servisne delavnice in trgovine z otroškim programom.

Vlada je odlok sprejela na sredini večerni seji. V osrednjeslovenski, pomurski, savinjski, podravski, gorenjski, obalno-kraški, koroški, zasavski in primorsko-notranjski regiji, ki imajo ugodnejšo epidemiološko sliko, bo tako od sobote izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev natančneje veljala še za nekatere nove dejavnosti, piše STA.

V treh črnih regijah omejitve ostajajo

Gre za premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (to so vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice in servisi koles) ter specializirane prodajalne z otroškim programom. V preostalih treh regijah - goriški, posavski in jugovzhodni sloveniji - sedanje omejitve ostajajo.

Trenutno so po vsej državi lahko odprte le živilske trgovine, lekarne, bencinski servisi, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, dovoljene so poštne, finančne in geodetske storitve, dimnikarske storitve (pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve, prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave) in dostavna služba.

Dovoljena so gradbena dela, pri izvajanju katerih ni stika s potrošniki, ter individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve. Mogoč je osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.

Delujejo lahko tudi tržnice s hrano, trafike in kisoki ...

Delujejo lahko tudi tržnice s hrano, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, čistilni servisi in čistilnice ter druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja, mogoče pa so tudi storitve frizerskih salonov ter medicinske pedikure in manikure.

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je na današnji vladni novinarski konferenci spomnil, da bo novi odlok veljal od sobote do prihodnjega petka. Obenem je pripomnil, da obstoječe omejitve glede števila strank ostajajo, ena stranka je tako dovoljena na 30 kvadratnih metrov površine. Prav tako bo tudi za blago, ki ga prodajajo specializirane otroške trgovine, veljalo, da ga lahko prodajajo le v teh, in ne tudi v velikih trgovinah živilskih trgovcev.

Po Zajčevih besedah so na gospodarskem ministrstvu zadovoljni, da izboljšanje epidemiološke slike omogoča sproščanje nekaterih dejavnosti. Najbolj pa bodo zadovoljni, ko bodo lahko sprostili vse, a se moramo zato držati epidemioloških navodil še naprej. Če se bodo trenutni trendi nadaljevali, bodo sproščanja sledila, je ocenil. Zatrdil je tudi, da je inšpekcijski nadzor koronskih omejitev na področju ponujanja blaga in storitev ves čas intenziven in da bodo inšpektorji s svojimi aktivnostmi enako intenzivno nadaljevali še naprej, še navaja STA.