Obeta se sončna, a malo hladnejša nedelja

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V Prekmurju in deloma na Štajerskem pa bo pihal veter severnih smeri, medtem ko bo na Primorskem pihala šibka burja, ki bo proti popoldnevu oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 °C.

Tudi jutri bo sprva precej jasno. A proti poldnevu se bo začelo oblačiti in popoldne lahko nastajajo krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo popoldne pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Gornjesavski dolini okoli 4, najvišje dnevne pa od 18 do 23 °C.

Tudi torek in sreda bosta povečini sončna, a tako kot v ponedeljek tudi v torek popolne niso izključene posamezne plohe.