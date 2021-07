Obeta se prodaja Večera

Časniku Večer s sedežem v Mariboru se v kratkem obeta prodaja. Pred tem naj bi iz družbe izdvojili dejavnost založništva in jo z zaposlenimi prenesli na novoustanovljeno družbo, to pa nato prodali. Obstoječa družba Časnik Večer naj bi se pod novim imenom ukvarjala s svetovanjem in storitvami. Transakcija naj bi bila izvedena do jeseni.