Obeta se nepozaben in prvič viden modno-glasbeno-plesni spektakel ob 2. rojstnem dnevu ALEJE

Napoved dogajanja ob 2. rojstnem dnevu ALEJE

Rojstnodnevno praznovanje bo namreč potekalo vse od četrtka, 19. maja, do sobote, 21. maja.

V treh dneh pestrega dogajanja najboljšega novega nakupovalnega središča na svetu se bo zvrstilo vse, od mode, plesa, glasbe do aktivacij, zabava pa je namenjena popolnoma vsem.

V četrtek bodo imeli veliko zabavo na ALEJI SKY z delavnicami akrobatske skupine Dunking Devils. Ob 20. uri se obeta modno-glasbeni-plesni spektakel ter nastop skupine Perpetuum Jazzile in popularne svetovne sving pevke Alice Francis.

V petek bodo praznovali s številnimi glasbeniki in posebno veliko nagradno pantomimo. Na ALEJI SKY bodo potekale tudi akrobatske delavnice z Dunking Devilsi.

V soboto bodo celodnevno dogajanje najprej zapolnili Boštjan Gorenc – Pižama, Romana Krajnčan s plesom maskot, Žigan Krajnčan in Dunking Devilsi. Popoldne so na sporedu glasbeni nastopi izvajalcev Adrijane Kamnik, Alenke Godec, Challeta Salleta, Martine Majerle, Nastje Gabor, Sebastiana in Žana Serčiča. Večer bo zaključila Alice Francis, temu sledi žrebanje glavne nagrade – enoletni brezplačni najem popolnoma električnega avtomobila ID.3.

Da bo rojstnodnevna zabava popolna, bodo v tem času njihove trgovine in gostinski lokali obiskovalcem ob predložitvi kuponov ugodnosti ponujali tudi posebne popuste. Vse prireditve in koncerti so za obiskovalce brezplačni.

Sicer se v ALEJI pripravlja še kar nekaj novosti. "Veseli nas, da bo Sportina dobila novega lastnika, sklad Alfi v sodelovanju z NLB. Pričakujemo lahko nove kolekcije oblačil, ki jih že aktivno pripravljajo. Tako bodo v prihodnje razširili svojo ponudbo," je še izpostavil Pugelj.

V zimskem času so imeli postavljeno pravljično drsališče na kar 750 kvadratnih metrih in s 100 metri dolžin ledenih drsalnih stez, kjer so gostili več kot 23 tisoč drsalcev. Vedno več imajo tudi športnih navdušencev in društev, ki pri njih organizirajo dogajanja. Kmalu bodo imeli tudi zunanji trampolin, ki bo eden izmed redkih s prečudovitim pogledom na okoliške hribe.

Po besedah direktorja ALEJE bodo med poletnim dogajanjem organizirali tudi kina na prostem. S pričetkom 25. maja bodo imeli posebno predpremiero filma TOP GUN: Maverick. "Medtem ko bodo četrtkovi večeri rezervirani za koncerte znanih glasbenikov, bomo ob petkih imeli plesna druženja v ritmih salse. Ob nedeljah bomo nadaljevali s priljubljenimi otroškimi gledališkimi predstavami," je o tem, kaj vse se bo še dogajalo v naslednjih tednih in mesecih na ALEJI, dodal sogovornik.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32 tisoč kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado 'Global RLI Award' v kategoriji 'Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje'. Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično inovativni ukrepi SES v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

