Mestna občina Ljubljana, ki je lastnica zemljišč okoli Plečnikovega stadiona, je naročila cenitev zemljišča pod stadionom. Cenitvi poslovneža Joca Pečečnika za ta del in države, ki se zanima za odkup, se namreč precej razlikujeta. S tretjo bi morda lahko pomagali do rešitve, je dejal župan Zoran Janković.

Na pogovorih vseh akterjev v tej zgodbi se je izkazalo, da Pečečnik oziroma družba Bežigrajski športni park (BŠP) ocenjuje, da so v projekt BŠP vložili 18,6 milijona evrov, država ta del ocenjuje na okoli 11,7 milijona evrov, je na današnji novinarski konferenci povzel ljubljanski župan Zoran Janković. "Zato smo se odločili za naročilo cenitve, a ne pri naših cenilcih, temveč novih, da bi vendarle prišli do realizacije," je pojasnil.

Ali gradbeno dovoljenje ali odkup države

Ta saga se po njegovih besedah vleče že 16 let, in če se bo še deset let, bo stadion dokončno propadel. Kot edini možni rešitvi še vedno vidi to, da se družbi BŠP – v kateri je Pečečnikova družba Elektronček 59-odstotna lastnica, občina 28-odstotna, pri čemer je ta delež zaradi sodnega postopka v sporu z lastniki Fondovih blokov še negotov, in Olimpijski komite Slovenije 13-odstotni lastnik – izda gradbeno dovoljenje ali država stadion odkupi.

Kot je dodal, bi se po nakupu lahko začeli pogovarjati o obnovi stadiona, ki bo imel uporabno vrednost tako za šport kot kulturne prireditve, prednostno za šport. "Če bi država odkupila zemljišče, na katerem stoji stadion, bi lahko z občinsko naložbo s soinvestitorji prenovili stadion. Res bi ga potrebovali, sploh ko bomo prenavljali atletski stadion ŽAK," je dejal Jankovič.