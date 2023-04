Ob ustanovitvi socialdemokratskega Inštituta 1. maj v Ljubljani mednarodna konferenca

"Demokratični ljudje morajo razumeti, kaj se dogaja, morajo razumeti strukturne mreže in potrebujejo zmožnosti, da lahko razumejo in da si lahko prizadevajo za demokratično družbo," je na skupni novinarski konferenci z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon dejal Martin Schulz in poudaril pomen sodelovanja političnih struktur s civilno družbo in sindikati.

Konferenca, ki v angleščini poteka v ljubljanskem Cankarjevem domu, ima naslov Last chance to change? Future of the EU and the role of Social Democracy. Namenjena je razpravi o ključnih izzivih Evropske unije, socialdemokratskih usmeritvah ter vlogi političnih fundacij pri podpori evropskemu povezovanju in oblikovanju javnih politik. Schulz in Fajon na njej predstavljata vizijo socialdemokratske družbe.

Konference se poleg Schulza med drugim udeležujejo še predsednica Fundacije za evropske progresivne študije (FEPS) Maria Joao Rodrigues, direktor Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) za Evropo in Severno Ameriko Matthias Jobelius, programski direktor Olaf Palme Center Jonas Andersson in koordinatorka mednarodnih programov laburistov v Veliki Britaniji Henna Rai.

Dogodek poteka ob ustanovitvi Inštituta 1. maj, ki je zasnovan kot socialdemokratski think-tank, po besedah Fajonove pa bo pomemben zlasti za iskanje nujno potrebnih širokih soglasij v družbi. V njem bodo po njenih besedah mladi, strokovna javnost, civilna družba in predvsem tisti, ki delijo napredne socialdemokratske ideje, lahko izmenjevali napredne poglede na svet, ki se hitro spreminja.