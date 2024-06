Ob odprtju novega postajališča BicikeLJ napovedali pilotni projekt zelene patrulje v središču mesta

Novo postajališče BicikeLJ na Šmartinski cesti. Foto: Alpe-Panon d.o.o.

Šmartinska cesta je ena daljših in najprometnejših ljubljanskih cest. Po njej se dnevno prepelje množica občanov in zaposlenih iz cele Slovenije ter številni potrošniki, ki so namenjeni v bližnje nakupovalno središče. Nova postaja sistema BicikeLJ, ki je bila postavljena na pobudo družbe Alpe-Panon, je na tem območju zapolnila pomembno vrzel in poskrbela za več kot dobrodošlo širitev možnosti trajnostnega in javnega prevoza, ki se v Ljubljani iz leta v leto krepi.

"V dobrih 13 letih delovanja smo v sistemu BicikeLJ našteli več kot 310 tisoč uporabnikov, ki so skupaj opravili več kot 12,3 milijona izposoj. Z dodajanjem novih postaj se povečuje tudi število uporabnikov in izposoj. Lani je bilo opravljenih že blizu 1,6 milijona izposoj, v sistemu pa imamo registriranih okrog 57 tisoč aktivnih uporabnikov z veljavno letno naročnino. Tako visoke številke izposoje dosegamo zaradi dobre podpore svojih vzdrževalcev in serviserjev, ki dnevno prestavljajo in pregledujejo kolesa. Vsak dan popravimo po nekaj deset koles in jih sproti vračamo v sistem. K visokemu številu izposoj prispeva tudi mobilna aplikacija, ki uporabnikom omogoča načrtovanje poti in udobno uporabo koles," je povedal direktor trženja pri Europlakatu Urban Korenjak.

Bane Knežević, Zoran Janković, Urban Korenjak in Jože Mermal. Foto: Alpe-Panon d.o.o.

Nov trajnostni pilotni projekt: zelene patrulje v središču mesta

Nov pilotni projekt v ožjem središču Ljubljane pomeni pomembno nadgradnjo dosedanjega koncepta McDonald'sovih zelenih patrulj. Ustaljeno prakso obhodov njihovih zaposlenih, ki vsaj enkrat dnevno poskrbijo za nepravilno odvrženo embalažo v okolici vsake restavracije, so prilagodili potrebam čedalje živahnejšega središča prestolnice. Čistoči okoli restavracij na Čopovi in Cankarjevi ulici se zdaj njihova ekipa posveča kar osem ur dnevno – z vso potrebno zaščitno opremo.

"Vsi si želimo, da bi bile ulice brez smeti. Kljub osveščanju in spodbujanju pravilnega odlaganja odpadkov pa žal del embalaže še vedno konča na nepravih mestih. Zato čutimo odgovornost, da z zelenimi patruljami poskrbimo za čisto okolico svojih restavracij ter zbrane odpadke tudi ustrezno ločimo in posredujemo naprej v obdelavo," je povedal Bane Knežević, direktor podjetja Alpe-Panon.

Pilotni projekt Zelene patrulje. Foto: Alpe-Panon d.o.o.

"Projekt v središču Ljubljane je trenutno še v testni fazi, saj želimo zaznati, kje in kdaj so potrebe največje. Opažamo pa, da so to predvsem termini, ki segajo izven delovnega časa komunalnih služb, tako da na ta način dopolnjujemo njihovo, sicer odlično opravljeno delo," je pojasnil Denis Potočnik, vodja marketinga v podjetju Alpe-Panon.

Dobre prakse za še bolj kakovostno bivanje v mestu

Trajnostni razvoj Ljubljane je v zadnjih letih prinesel veliko sprememb – tako na področju trajnostne mobilnosti, kakovosti bivanja, oživljanja javnega prostora in skrbi za okolje kot tudi ustvarjanja prepoznavne blagovne znamke trajnostne turistične destinacije. Številni od teh ciljev so bili uresničeni tudi v sklopu javno-zasebnih partnerstev in projektov povezovanja različnih deležnikov, še posebej iz gospodarstva.

Župan Zoran Janković je poudaril, da je vesel še enega novega postajališča, še posebej pa je izrazil zadovoljstvo nad pobudo McDonald'sa, ki s svojim pilotnim projektom dodatno skrbi za čisto okolje. "Gre za prvo podjetje, ki bo organizirano poskrbelo za pobiranje odpadkov z javnih površin v okolici svojih restavracij, kar je izjemno dobrodošlo," je dejal župan in sklenil, da bodo na ta način dodatno prispevali k že tradicionalni ozaveščevalni kampanji "Človek, čuvaj svoje mesto".

