Ob dnevu suverenosti poudarek na osamosvajanju države

Na osrednji slovesnosti ob dnevu suverenosti, ki ga praznujemo na dan, ko je iz Slovenije odšel zadnji vojak JLA, so sodelujoči spomnili na osamosvojitev države. Častni govornik in član osamosvojitvenega predsedstva Dušan Plut je poudaril vlogo vseh deležnikov, ki so pripomogli k obrambi Slovenije in mednarodni podpori.

"Bila je dejanska obrambna vojna, potekal je vojaški spopad med Slovenijo in takratno Jugoslovansko ljudsko armado (JLA), po številu četrto najmočnejšo evropsko armado. Žal so bile smrtne žrtve, bili so ranjeni, a bila je vsakokratnega spoštljivega državniškega spomina vredna pripravljenost žrtvovanja lastnega, enkratnega življenja," je poudaril Dušan Plut. Dodal je, da so se slovenski poveljniki zavedali osebne odgovornosti in so dosledno spoštovali vojaško pravo ter človekove pravice.

Izpostavil je tudi podporo slovenskemu osamosvajanju. "Spoštovanja in spomina vredno je takratno ravnanje ogromne večine pripadnic ter pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti, ki so živeli v Sloveniji in jim je razkroj jugoslovanske države dejansko prinesel izgubo širše domovine. Z nekaj redkimi izjemami posameznikov so namreč ne le spoštovali pravico slovenskega naroda do lastne države," je povedal.

Slovenska suverenost ni le politična, ampak je utemeljena tudi na kulturi in jeziku. Državna suverenost je, tako Plut, zasnovana tudi na gospodarski in finančni suverenosti države ter na ekonomski in socialni varnosti njenih državljanov.

"Ob objektivnem prepoznavanju in dolžnemu spoštovanju nekaterih pomembnih poosamosvojitvenih uspehov, moram kritično, a dobronamerno podčrtati tudi naslednje. Slovenija kot številčno majhna in zato zelo ranljiva država s tvegano prodajo strateško pomembnega državnega premoženja in prevlado tujega lastništva v ključnih panogah in dejavnostih dejansko izgublja eno od polj državne suverenosti," je poudaril Plut.

Šarec: Praznik je izjemnega pomena

Pomen praznika pa je izpostavil tudi premier Marjan Šarec. "Z odhodom zadnjega jugoslovanskega vojaka z našega ozemlja smo dejansko tudi postali suvereni. Zato je ta praznik izjemnega pomena in se ga moramo spominjati, kajti država, ki ima na svojem ozemlju tuje vojake, ni suverena," je dejal v izjavi za medije.

Dodal je, da je praznik tudi počastitev veteranskih prizadevanj za samostojno državo. "Samostojna Slovenija je bila tudi rezultat volje in moči celotnega naroda. Zato naj nas ne bo sram, praznujmo te praznike, ker so to nekaj največjega kar ta republika Slovenija ima," je še povedal.

Slovesnost sta pripravili Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever. Potekala je na Vrhniki, kjer sta bila med osamosvojitveno vojno tudi vojašnica in poveljstvo oklepno-mehanizirane brigade JLA.