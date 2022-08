O zmagovalcu volitev vse pogosteje odločajo sodišča

V Avstriji, Švici, na Islandiji, v Keniji, Malaviju in ​​Sloveniji so sodišča razveljavila volitve ali referendume, in to je dobro, pojasnjuje nova knjiga Jurija Toplaka in soavtorjev.

V Avstriji, Švici, na Islandiji, v Keniji, Malaviju in ​​Sloveniji so sodišča razveljavila volitve ali referendume, in to je dobro, pojasnjuje nova knjiga Jurija Toplaka in soavtorjev. Foto: Mediaspeed

"Nesoglasja se vse pogosteje selijo na sodišča, in to je bolje, kot pa da se rešujejo s političnimi metodami, protesti ali nasiljem," je pojasnil pravni strokovnjak Jurij Toplak, ki je sodeloval pri urejanju nove knjige Priročnik volilnega prava. Knjiga ponuja prvo globalno analizo volilnih sporov, katerih reševanje se vse pogosteje s političnega prizorišča seli v sodno dvorano.

Pri priznani britanski založbi Routledge je izšla knjiga Priročnik volilnega prava, ki ponuja prvo globalno analizo volilnih sporov. Ponaša se s 27 avtorji s šestih celin, vključno s profesorico Pippo Norris z univerze Harvard, raziskovalci z univerze v Oxfordu in vodilnim avstralskim strokovnjakom za volilno pravo Graemom Orrom. Uredila pa sta jo David Schultz z univerze Hamline in slovenski pravni strokovnjak Jurij Toplak.

"Sodišča lahko uporabijo sodno moč proti volilnim zlorabam tako, da razveljavijo napačne volitve in branijo integriteto volilnega procesa," je v knjigi zapisal Ugo Ezeh, doktorski raziskovalec na Univerzi v Oxfordu. Foto: Špela Pokeržnik

Reševanje političnih sporov se s političnega prizorišča seli v sodno dvorano

Odkar je leta 2000 o predsedniških volitvah v ZDA med Georgeem Bushem in Alanom Gorom odločilo Vrhovno sodišče, se je reševanje volilnih sporov po vsem svetu preselilo s političnega prizorišča v sodno dvorano. Avstrija, Švica, Islandija, Kenija, Malavi in ​​Slovenija so le nekatere od držav, v katerih so sodišča razveljavila volitve in referendume.

"Nesoglasja se vse pogosteje selijo na sodišča, in to je bolje, kot pa da se rešujejo s političnimi metodami, protesti ali nasiljem," pravi Jurij Toplak, profesor na univerzah Alma Mater Europaea in Fordham v New Yorku, ki je spisal pritožbo Viliju Kovačiču, po kateri je Vrhovno sodišče razveljavilo referendum o drugem tiru, nekaj ur za tem pa je odstopil takratni premier Miro Cerar.

Po njegovih pritožbah je Vrhovno sodišče vrnilo na glasovnico zavrnjeno kandidatko liste Andreja Čuša in odpravilo kazen mariborskemu podžupanu Saši Pelku za spletne komentarje v času volilnega molka. Po pobudi, ki jo je spisal, je leta 2014 Ustavno sodišče odločilo, da morajo biti vsa volišča dostopna za invalidske vozičke.

Jurij Toplak s študenti univerze Harvard. Foto: Wikimedia Commons

Toplak: Sodišča so ključni del volilnega procesa

V torek, 9. avgusta, so v Keniji potekale predsedniške in parlamentarne volitve. Kandidat William Ruto je po uradnih podatkih prejel 50,5 odstotka glasov, Raila Odinga pa 48,8 odstotka. Volilna komisija o izidu ni bila soglasna, ob razglasitvi izidov je v volilnem središču izbruhnil pretep in tabor Odinge je napovedal izpodbijanje volitev na sodišču. Zadnje predsedniške volitve leta 2017 je Vrhovno sodišče zaradi nepravilnosti razveljavilo in volivci so glasovanje ponovili.

Za kenijski dnevnik The Star je Toplak pojasnil, da so sodišča ključni del volilnega procesa. "Pomembno je, da politiki in volivci zaupajo vladavini prava, pustijo sodiščem, da opravijo svoje delo, in se zavežejo mirnemu prenosu oblasti," je kenijski dnevnik citiral Toplaka, ki je leta 2016 v okviru opazovalne misije Evropske unije tri mesece analiziral volitve v sosednji Ugandi.