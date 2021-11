O projektu Vida

Projekt Vida je družbeno odgovoren, na trenutke družbeno kritičen projekt, ki je nastal kot glas generacije, ki je ni na družbenih omrežjih in jim je sam splet tuj. Gre za projekt celostne pomoči starostnikom starejšim od 65 let, ki ne dosegajo praga revščine. Od začetka našega obstoja smo namreč na terenu srečali nešteto shiranih starostnikov, ki so dejansko preštevali žlice sladkorja, ki so jim ostale do konca meseca. Sam projekt poskuša na celosten način pomagati starstnikom, tako s pomočjo do sistemskih rešitev, ureditve stanovanjske problematike predvsem pa izgradnjo socialne mreže v lokalnem okolju. Verjamemo v dostojno in dostojanstveno pomoč, s pomočjo katere se starsotniku povrne občutek sprejetosti ter na nek način pomembnosti. Ob vsaki novi #vidi se tako (po)trudimo, da zasnujemo rešitve, ki omogočajo, da v maksimalno 2 letih zmorejo brez nas. Naše videnje humanitarne pomoči je namreč v tem, da ne želimo nase vezati naših odjemalcev / uporabnikom temveč jih toliko opremiti, opolnomočiti, da zmorejo živeti nato sami. V ta namen imamo omogočene tople obroke, s katerimi poskrbimo za dnevno toplo hrano. V mestih nam pomagajo dostavne službe, na vash pa se povežemo z lokalnimi ponudniki. Prvi 2 leti omogočimo tudi vključitev v Skriti boter položničar, kjer gre za neposredno plačilo položnic starostniku ter mu poskušamo najti nekaj, s čimer si zapolni dan. Bodisi pletenje nogavic, pomoč sosedom etc.

Projekt je poimenovan po gospe Vidi M, ki nam je ni uspelo rešiti.

Kako lahko pomagate:

1. Vsak je lahko Humanitarček v svojem okolju

Zavedamo se, da smo kot povsem prostovoljno društvo ob 90.000 starostnikih, ki živijov revščini Humanitarčki bistveno premalo. Zato smo vzpostavili Humijevo malo šolo pomoči na www.projetvida.org, kjer si lahko vsakdo prebere kako do sistemskih rešitev pomagati mami, babici, sosedi, kako pristopiti do ljudi, kako ponuditi pomoč dostojno in dostojastveno. Želimo si namreč, da bi naša družba sama kot taka tvorila mrežo, ki bi nam omogočila, da bi bilo čim manj bede ... in za takšno mrežo je potrebno, da je vsak državljan aktiven posameznik. Nenazadnje – ne more Humanitarček reševati #vid na Krasu, lahko pa jih najbližji sosed ob naši pomoči.

2. Ciljna in ciljana pomoč

V poplavi humanitarnih nabirk se že leta trudimo s ciljno in ciljano pomočjo, ki jo objavljamo na portalu Dobrodelko. Gre za edini tovrstni humanitarni portal, kjer so navedene potrebe posameznikov, včasih tudi partnerskih društev. Ko nekdo »nalogo« izpolni, ta izgine iz portala – tako se na nek način zavarujemo, da nimamo na konec meseca 15 bund številke 52, ko pa potrebujemo samo eno. Skozi Dobrodelko želimo zadnja leta naučiti ljudi, da humanitarne organizacije niso in ne smejo biti odlagališča neuporabljenih dobrin, za slednje so boljši centri ponovne rabe, sploh pa humanitarne organizacije nismo smetišča (https://val202.rtvslo.si/2019/01/botrstvo-155/)

DOBRODELKO: https://www.projektvida.org/copy-of-paket-pomoci

3. Topli obroki

Starostniki (skorajda brez izjeme) pojedo malo. Zato nam je še toliko bolj pomembno, da tisto, kar pojedo - je hranljivo, privlačno. In morda sem najbolj čudna na tem svetu, a vedno se bom zavzemala za to ... Tisti, ki me poznajo s terena vedo, da želim, da naše #vide jedo iz lepih krožnikov, ko jim prinesemo hrano, z nožem in vilico ... ne pa kar iz kartonk in plastike. Da še v tako veliki bedi na terenu znamo in zmoremo pogrniti mizo - pa čeprav z enim barvastim prtičkom, enim krožnikom in lepo naloženo hrano. In če jih pripravimo do tega, da pojedo malo zelenjave danes, jo bodo jutri morda že za 2 vilici ... Zaradi vsega tega smo nekako vpeljali svoj sistem toplih obrokov. Malo "izvenserijski". A vanj verjamem. Povezuje lokalne ponudnike posameznih mest, ki znajo in zmorejo razumeti potrebe po hranljivih, lepih obrokih. Ki imajo odnos do hrane. Hodeče stasrostnike spodbujamo, da gredo po tople obroke sami, kar jim omogočimo s pomočjo bonov, ki jih lahko porabijo izključno za hrano. Možnost zlorabe je tako ničelna. Česar ne pojedo, lahko odnesejo domov. Drugi del, nepomičnih ali slabše pomičnih, hrano z dostavo prejema na dom. Pri nekaterih se poslužujemo steklene embalaže - pri drugih (žal se zavedamo okoljskega vpliva) pa je uporabljena za enkratno uporabo, saj se tako ne nabira nepomita posoda. In na tem mestu apeliramo na vse, ki jim hrana ostaja ... Ne mečimo jo stran. Če ne drugega, zapakirajmo v lepo vrečko in postavimo ostareli sosedi pred prag ...

Vsem, ki pa se zavedajo pomembnosti toplih obrokov za starostnike pa vabimo, da nam jih na pragu zime pomagajo omogočiti. Podatki so dostopni tule: https://www.projektvida.org/topli-obroki

Ali s kodo, ki je na voljo tu.