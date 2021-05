Cigler Kralj o razmerah v domovih za starejše #vŽivo

"Na ministrstvu zelo aktivno in intenzivno spremljamo dogajanje na trgu dela in razmeram sproti prilagajamo tudi ukrepe. Ključni cilj je in ostaja: kar se le da gospodarstvu in posameznikom ublažiti posledice pandemije in ohranitev čim več delovnih mest, je na novinarski konferenci povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.