Novo mesto: Z divjanjem si je prislužil več kot tri tisoč evrov kazni

Policisti so sinoči v Novem mestu obravnavali 21-letnega voznika, ki je najprej divjal po mestu, nato pa trčil v betonski zid. Ugotovili so kar nekaj kršitev cestno prometnih predpisov, ki so 21-letniku skupno nanesli za kar 3154 evrov kazni in osem kazenskih točk. Ker se je upiral policistom, so ga začasno vklenili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Pozornost novomeških policistov je 21-letnik pritegnil včeraj nekaj pred polnočjo, ko so policisti med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti opazili sumljivo vozilo in ga začeli ustavljati z modrimi lučmi in sireno. Voznik znakov ni upošteval in je s pospešeno vožnjo nadaljeval proti Veliki Bučni vasi, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonski zid in obstal.

Dva sopotnika sta s kraja nesreče pobegnila, 21-letni voznik pa je ostal v vozilu. Ker ni upošteval policistovih ukazov in se je upiral, so ga začasno vklenili.

Izrekli so mu za 3.154 evrov kazni in osem kazenskih točk

Policisti so nato v postopku ugotovili kar nekaj kršitev cestno prometnih predpisov. Zaradi vožnje po sredini oziroma drugi strani ceste je voznik dobil 120 evrov kazni. Neprilagojena hitrost in divjanje po cesti sta mu prinesli 300 evrov kazni in tri kazenske točke. Dodatnih 334 evrov kazni pa je prejel zaradi neupoštevanja odredb policistov.

Po 500 evrov kazni je prejel še zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vožnje z neregistriranim vozilom, uporabe registrskih tablic, ki ne pripadajo vozilu, ter neupoštevanja posebnih zvočnih in svetlobnih znakov. Za slednji prekršek je dobil tudi pet kazenskih točk.

Poleg tega, so policisti ugotovili, da vozilo tehnično ni bilo brezhibno, kar je naneslo še dodatnih 400 evrov. Skupno je kazen torej znašala 3154 evrov in osem kazenskih točk.

Voznik se v nesreči ni poškodoval, vozila pa policisti niso zasegli, ker je bilo zaradi nesreče nevozno, so še sporočili z novomeške policijske uprave.