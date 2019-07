Novi zapleti: kitajski lastniki omejili dostop do mariborskega letališča

Kitajski lastniki Aerodroma Maribor so omejili dostop do mariborskega letališča, ki je od četrtka v upravljanju državne družbe DRI. Ob vhodu na parkirišče letališkega terminala so namestili opozorilne table, da gre za zemljišče v zasebni lasti ter da prehod in parkiranje nista dovoljena.

"Služnost na zemljiščih v okolici mariborskega letališča, ki so v lasti Aerodroma Maribor, je v zemljiški knjigi urejena," so prejšnji teden v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za infrastrukturo, vendar so to pred dnevi zanikali v Aerodromu Maribor.

Ministrstvo je sicer danes ponovilo, da "je služnost urejena in je tudi nesporno vpisana v zemljiško knjigo". "Morebitni spori glede tega se urejajo po pravni poti," so dodali.

Ministrstvo: Kitajci skušajo onemogočiti delovanje letališča

Na ministrstvu zato pričakujejo, da bo letališče še naprej obratovalo neovirano. Kot ocenjujejo, pa Kitajci, "ki so pogodbo iz nam nerazumljivih razlogov enostransko prekinili, s temi dejanji skušajo onemogočiti delovanje mariborskega letališča in svoje interese uveljavljajo v škodo interesov Republike Slovenije".

Letališče je danes obratovalo normalno, so medtem za STA pojasnili na državnem inženirskem podjetju DRI: "Nameščene table ne ovirajo oziroma onemogočajo poslovanja letališča."

Upravljanje mariborskega letališča je prejšnji teden prevzelo državno inženirsko podjetje DRI, saj je prejšnji upravljavec Aerodrom Maribor, ki je od začetka leta 2017 v posredni lasti kitajskega kapitala, prekinil najemno pogodbo.

Po četrtkovem fizičnem pregledu na letališču je Javna agencija za civilno letalstvo RS izdala DRI dovoljenje za poskusno obratovanje letališča, zato je to v petek po enodnevnem zaprtju ponovno začelo obratovati.

Pridobivanje obratovalnega dovoljenja po pisanju spletne strani 24ur ni šlo brez težav. Po informacijah njihovih virov DRI še pred nekaj dnevi ni izpolnjevala nekaterih pogojev za obratovalno dovoljenje, predvsem zaradi nejasnosti glede opreme.

V upravljanju DRI najdlje do leta 2020

Letališče naj bi bilo v upravljanju DRI najkasneje do konca leta 2020, v vmesnem času pa naj bi ministrstvo za infrastrukturo poiskalo trajno rešitev.

Za obnovo mariborskega letališča je Slovenija pridobila evropska sredstva. Foto: Marko Vanovšek Ministrstvo za infrastrukturo je v sporočilu za javnost prejšnji teden zanikalo navedbe, da naj bi Aerodrom Maribor prekinil najemno pogodbo, ker se vlada oziroma ministrstvo za infrastrukturo ter ministrstvo za okolje in prostor nista držali dogovora o sprejetju državnega prostorskega načrta (DPN) za podaljšanje vzletno-pristajalne steze na mariborskem letališču do marca 2018, o čemer naj bi se z lastniki Aerodroma Maribor dogovoril nekdanji državni sekretar ministrstva za infrastrukturo Jure Leben.

"Morebitni dogovori nekdanjega državnega sekretarja Lebna z nekdanjimi najemniki letališča niso del najemne pogodbe ali drugih pogojev, pod katerimi je Aerodrom Maribor sklenil najemno pogodbo. Rok, v katerem mora biti sprejet DPN, pa tudi nikoli ni določen vnaprej in ga ni mogoče napovedati. Gre za dolgotrajne postopke, ki lahko trajajo več let," so zapisali.

"Državni prostorski načrt za Letališče Edvarda Rusjana Maribor je sicer v pripravi, proces med drugim traja tudi zaradi nadomeščanja kmetijskih zemljišč ter posega na vodovarstveno območje," so dodali.

Kitajci letališče prevzeli v letu 2017

Družba SHS Aviation, ki je v lasti kitajskega kapitala, je kupila Aerodrom Maribor v začetku leta 2017 od Delavske hranilnice, nato pa so z državo sklenili 15-letno najemno pogodbo za letališče, infrastrukturo in pripadajočo opremo. A velikopoteznih načrtov z večstomilijonskimi investicijami, s katerimi so sicer želeli doseči podaljšanje letališke steze, kitajski investitorji niso uresničili in letališče je, ko gre za redne linije ali tovorni promet, bolj ali manj samevalo.