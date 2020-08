V Sloveniji so v nedeljo opravili 543 testov na novi koronavirus in potrdili 14 okužb. Umrla sta dva bolnika z boleznijo covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 17 bolnikov, nihče ni na intenzivni negi, kažejo podatki, ki jih je objavila vlada. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo odpustili enega bolnika.

V soboto manj testov, a še vedno precej okužb

V soboto so v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 34 ljudeh, a je bilo opravljenih manj testov kot med tednom, le 760.

Največ okužb so sicer v zadnjem tednu potrdili v sredo in petek, in sicer 43. Toliko okuženih v enem dnevu smo v Sloveniji nazadnje imeli 3. aprila, le nekaj tednov po tem, ko smo tudi pri nas potrdili prvi primer in sprejeli stroge ukrepe za preprečevanje širjenja.

Danes imajo še čas, da se vrnejo iz Hrvaške

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike na Hrvaškem, posledično pa tudi v Sloveniji, je država okrepila nadzor na južni meji. Slovenci, ki so dopustovali na Hrvaškem, imajo le še danes do polnoči čas, da se vrnejo v Slovenijo, sicer jih ob vrnitvi časa 14-dnevna karantena. Ker naj bi bilo na Hrvaškem še vedno nekaj deset tisoč Slovencev, konec tedna pa na meji ni bilo večje gneče, policisti dolge čakalne dobe pričakujejo danes.