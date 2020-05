Zadnji podatki: dve novi okužbi in ena smrt

Skupaj so do zdaj v Sloveniji potrdili 1463 okužb s tem virusom, umrli pa so 103 ljudje. Že nekaj časa je število potrjenih primerov nizko. Tako so v nedeljo in v soboto potrdili po tri pozitivne primere, v ponedeljek pa eno. V bolnišnicah se zdravi 38 bolnikov, od tega devet na oddelkih intenzivne nege.

V Sloveniji so do zdaj vse skupaj opravili več kot 65 tisoč testov na novi koronavirus.