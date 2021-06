Novi direktor UKC Maribor: Prioriteta je nadgradnja oddelka za onkologijo #video

Dozdajšnji strokovni vodja klinike za kirurgijo in predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo Anton Crnjac je bil edini kandidat za direktorja UKC Maribor. Na začetku maja ga je potrdil svet zavoda, konec maja pa mu je soglasje k imenovanju dala vlada. Dozdajšnji direktor Vojko Flis je po izteku štiriletnega mandata zapustil to ustanovo.

Bolnikom prijaznejša in dostopnejša bolnišnica

Dozdajšnji razvoj UKC Maribor je Crnjac ocenil kot ustrezen, a verjame, da so mogoče dodatne izboljšave. Svoj program za direktorski mandat je naslovil Bolnikom prijaznejša in dostopnejša bolnišnica, pri čemer med drugim meri na večjo dostopnost do informacij, boljšo urejenost bolnišnice, boljše pogoje bivanja v njej, temeljito analizo in krajšanje čakalnih seznamov, ureditev okolice in vstopnih mest. "Velik poudarek bo na komunikaciji, tako z bolniki kot s svojci," je dejal.

Na področju vlaganj v prostore bo po napovedih nadaljeval že zastavljene projekte selitve oddelka za pljučne bolezni s Pohorja v matično enoto v Mariboru, ureditve negovalne bolnišnice v teh izpraznjenih prostorih in gradnjo novega oddelka za infekcijske bolezni.

Reševanje prostorskih težav

Napovedal je tudi nadaljevanje prizadevanj za rešitev prostorskih težav oddelka za patologijo, širitev intenzivnih enot in urgentnega centra ter reševanje težav pedopsihiatrije z gradnjo montažnega objekta na dvorišču pediatrične klinike.

"Projekt, ki mu dajem v tem trenutku prioriteto na področju investicij, je nadgradnja onkologije," je povedal. Pojasnil je, da bi s tem pridobili začasne prostore za bolnike na oddelku za infekcijske bolezni, ki ga bodo porušili in zgradili novega, ter rešili prostorske težave še za nekatere druge oddelke.

Crnjac pa ne bo poskušal nadaljevati projekta gradnje montažnega objekta na parkirišču onkološkega oddelka, ki ga je zastavil njegov predhodnik Vojko Flis za potrebe oskrbe bolnikov s covid-19 ob morebitnem novem valu epidemije. Objavljenega javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje niso pripeljali do uspešnega zaključka, saj se je vmes izkazalo, da bo izvedba tako načrtovanega objekta črna gradnja.

"Tu so nekatere stvari potekale po poti, ki ni bila dobro premišljena ali pa je bila napačno zastavljena. Ni bilo gradbenega in okoljskega dovoljenja in projekt je bil opuščen," je pojasnil. Po njegovih besedah so prosili ministrstvo za zdravje, ali lahko okoli pet milijonov evrov, ki jih je v ta namen obljubila država, preusmerijo v nadgradnjo onkološkega oddelka.

Kam bodo umeščali bolnike s covid-19 ob morebitnem novem valu epidemije koronavirusne bolezni konec tega leta, bodo po besedah Crnjaca začrtali pred poletjem.

V UKC Maribor imajo trenutno hospitaliziranih 22 bolnikov s covid-19, od tega jih je osem v intenzivni negi. Njihovo število se še naprej zmanjšuje.