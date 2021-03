V UKC Maribor prenovljena enota za intenzivno nego in terapijo otrok #video

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so danes predstavili prenovljene prostore enote za intenzivno nego in terapijo otrok, ki se nahajajo v prvem nadstropju klinike za pediatrijo. S tem so pridobili več prostora in sodobne opreme, pa tudi dodaten kader za zdravljenje najmlajših bolnikov.

"V času hude krize zaradi bolezni covid-19 se življenje ni ustavilo. Še zmeraj v UKC Maribor in drugih slovenskih bolnišnicah zdravimo ljudi, ki niso covidni bolniki. Med njimi so eni najpomembnejših prav težko bolni otroci, zato z veseljem sporočamo, da nam je po dolgih letih uspelo obnoviti prostore enote za intenzivno nego in terapijo otrok, jih kompletno opremiti, obenem pa imamo zdaj dovolj kadra, da otroke uspešno in na najvišji ravni zdravimo," je po pisanju STA ob tem dejal strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin.

Investicijo krije državni račun

Investicijo, ocenjeno na 1,2 milijona evrov, krije državni proračun. Na ravni države je bila odobrena leta 2019, gradbena dela so se začela jeseni lani. Približno polovica denarja je šla za ureditev prostorov in preostalo za opremo. V omenjeni enoti zdravijo okoli 150 dojenčkov letno, od tega je dve tretjini nedonošenčkov. "Zanje se borimo z vsemi močmi in res na vrhunski ravni, zdaj pa bodo ti rezultati še boljši," je dejal strokovni direktor.

Po besedah predstojnika klinike za pediatrijo Jerneja Dolinška so z obnovo pridobili tudi dodatne prostore za starejše otroke, ki ob hudi bolezni prav tako potrebujejo vrhunsko opremo. Pojasnil je, da sta v Sloveniji samo dve takšni intenzivni enoti in da obe s pomočjo helikopterske zdravstvene pomoči sprejemata otroke iz vse države. "To ni samo enota UKC Maribor, ampak je enota za celo Slovenijo," je poudaril.

Foto: STA

Vodja enote za intenzivno nego in terapijo otrok Andreja Štelcar je pojasnila, da so z obnovo med drugim pridobili pet novih mest za najtežje bolne novorojenčke in nedonošenčke ter novo sobo za izolacijo, obenem pa zaposlili dva dodatna zdravnika. Skupno ima tako enota devet intenzivnih neonatalnih mest za novorojenčke, dve postelji intenzivne terapije za pediatrične bolnike ter deset postelj intenzivne nege. V prihodnje bi radi povečali še pediatrični del za tri postelje, kar bi pomenilo 24 postelj intenzivne terapije in nege.

Še vedno so aktualna tudi prizadevanja za nadgradnjo pediatrične klinike, da bi lahko zagotovili dovolj prostora še za preostale mlade bolnike. "Velikanski problem predstavlja pedopsihiatrija. Potrebe po pedopsihiatriji so enormne in na vse načine se trudimo poiskati rešitev. Ena od teh je nadgradnja, so pa še druge rešitve, o katerih za zdaj še ne morem govoriti," je dejal Vogrin.

Bližje uresničitvi je v UKC Maribor izgradnja montažne bolnišnice na parkirišču oddelka za onkologijo, kjer bi sprva namestili bolnike z boleznijo covid-19, kasneje pa jo uporabili za bolnike oddelka za infekcijske bolezni, katerega stavbo bodo zaradi dotrajanosti porušili in na njenem mestu zgradili novo. Za montažni objekt je trenutno v teku javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje. Do zaključka roka za oddajo ponudb 10. marca so prejeli pet ponudb. "Naročnik pregleduje prejete ponudbe, zato odločitve o izbiri ponudnika še ni sprejel," so za STA povedali v UKC Maribor, poroča STA.