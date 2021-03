Primer mariborskega zdravnika Matjaža Voršiča dobiva nove razsežnosti. Ne samo, da je okužen z južnoafriškim sevom delal s pacienti, kršil je tudi vsesplošno prepoved dela zunaj mariborskega UKC v obdobju epidemije, ki je za vse zaposlene veljala od 18. oktobra lani, dovoljene pa so bile le posamezne izjeme. Njegovo početje je pod drobnogled vzela tudi zdravstvena inšpekcija, ki je uvedla nadzor nad zdravnikom, na dan prihajajo vedno nove izpovedi njegovih pacientov, ki jih tudi več dni pozneje niso obvestili o tem, da so bili v stiku z okuženim zdravnikom, in ki so bili primorani čakati mesece samo na prvi pregled, so poročali na Planet TV.

Početje zdravnika Matjaža Voršiča meče slabo luč na ves UKC Maribor, še več, celo izniči naš trud, ki smo ga vlagali v delo v času epidemije, pravi direktor največje mariborske bolnišnice Vojko Flis.

Nekateri bolniki so bili pregledani kot zasebni bolniki

Nekateri pacienti pravijo, da so bili o stiku z okuženim zdravnikom obveščeni zelo pozno, tudi več dni po tem, ko je bil ta tvegani stik vzpostavljen. Flis pravi, da je to "zelo resna zadeva". "Izkazalo se je, da tisti bolniki, ki so bili takrat pregledani v ambulanti, niso bili vsi vneseni v informacijski sistem UKC Maribor. Kar pomeni, da so bili nekateri pregledani kot zasebni bolniki in jih nismo mogli obvestiti. Ampak to bi moral narediti zdravnik sam in povedati imena epidemiologu," je dodal Flis.

Ne vedo, ali je zdravnik paciente sploh obvestil

Gre za ogrožanje varnosti pacientov in zaposlenih, kar je resna kršitev, je povedal Flis. "Če epidemiolog teh podatkov nima, potem seveda vseh bolnikov ne more obvestiti. Še posebej ne tistih, ki jih ni bilo v sistemu," je dodal. Ali je zdravnik te stike obvestil sam, direktor UKC Maribor ne ve. Dodal je, da je bilo iz pravnega zornega kota precej resnih kršitev pravil.

Upravno-epidemiološki nadzor, ki ga je sprožila bolnišnica, bo končan v nekaj dneh, njegove izsledke pa bo Flis medijem razkril že naslednji teden.

Na vprašanje, ali jih je zdravnik kdaj obvestil, da bo v UKC Maribor sprejemal tudi zasebne paciente, je Flis odgovoril, da ne. "Praviloma to na takšen način ni dovoljeno. Zasebni pregledi v naši ustanovi so po posebnem protokolu mogoči, rečemo jim samoplačniški, ampak pod določenimi pogoji. Eden od zelo pomembnih pogojev je ta, da je bolnik vnesen v naš informacijski sistem, z vsem tem, kar spada k bolniškemu pregledu. In tega v tem primeru ni bilo," je pojasnil.

Zdravnik ima prepoved dela zunaj UKC Maribor

Zdravnik Voršič ima v tem trenutku prepoved dela zunaj ustanove UKC Maribor.

O delu mariborskega nevrokirurga po njegovi vrnitvi iz Afrike na dan prihaja vedno več nepravilnosti. Po tem, ko se je vrnil iz Namibije, kjer je med drugim tudi operiral in se okužil z južnoafriško različico novega koronavirusa, je pred tem operiral tudi v zasebnih zavodih, kljub temu, da vse od 18. oktobra lani velja vsesplošna prepoved za delo zunaj mariborskega UKC.

Njegovemu nadrejenemu in predstojniku mariborske nevrokirurgije Janezu Ravniku se to, da je Voršič med drugim operiral decembra lani na Golniku, ni zdelo nič spornega. Včeraj je Planet TV je po telefonu povedal: "Jaz nisem preverjal, kje dr. Voršič dela v času epidemije. Če je operiral bolnike in jim s tem pomagal, se mi zdi to v redu."

A Voršič je očitno kršil pravila, UKC Maribor je zato uvedel upravno-epidemiološki nadzor, znašel pa se je tudi pod drobnogledom zdravstvenih inšpektorjev. Problematično ni le njegovo delo zunaj mariborskega UKC, temveč tudi znotraj največje mariborske bolnišnice. Več kot očitno je Voršič v svoji ambulanti na mariborskem UKC brez upoštevanja vrst sprejemal in pregledoval paciente, ki jih je operiral v zasebnih ustanovah.

Na dan namreč prihaja čedalje več izpovedi njegovih pacientov, ki so bili na pregledu v njegovi ambulanti v Mariboru, te so o tveganem stiku obvestili tudi več dni pozneje.

"Mene so klicali 26. februarja okrog 12.00. V telefonskem obveščanju je sestra jasno povedala, da je imel znake že sedem dni prej."

"V petek, 26. 2., so nas klicali iz covid enote UKC Maribor. Gospodična je povedala, da se nimamo kaj bati, ker je zdravnik že zunaj kužnosti, saj da je bil bolan že ves teden."