Nove težave za uporabnike aplikacije zVEM

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred dvema dnevoma smo poročali o težavah uporabnikov androidnih mobilnih telefonov, ki so zaradi nadgradnje aplikacije zVEM ostali pred vrati trgovin in lokalov, saj niso mogli dokazati, da izpolnjujejo PCT-pogoj. Danes pa so se s podobno težavo srečali še nekateri lastniki iPhonov. Kaj tokrat vpliva na nedelovanje aplikacije še preverjamo pri NIJZ.