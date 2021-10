Nadgradnja aplikacije zVEM je danes nekaterim otežila življenje

Današnja posodobitev zVEM je nekaterim uporabnikom izbrisala aktivacijo mobilne aplikacije, so potrdili pri NIJZ. Prizadeti so bili samo nekateri uporabniki androidnih mobilnih telefonov, medtem ko posodobitev lastnikov iPhonov ni prizadela. "Popravek smo že naložili, ampak nam Google zadevo še odobrava," so sporočili z NIJZ, kjer so poudarili, da so QR-kode digitalnih potrdil o PCT-pogoju ostale shranjene v aplikaciji. Prizadeti uporabniki morajo le znova aktivirati zVEM.

Pozor, neregistriranim uporabnikom posodobitev izbriše vse shranjene qr code. A mi lahko zdaj kdo od strokovnjakov, ki so tole izpeljali, pojasni, kako naj vstopim v trgovino, pred katero se nahajam? — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) October 28, 2021