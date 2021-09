Nove izjeme: preverite kje pogoja PCT ne potrebujete

Od danes naprej pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) ni več treba izpolnjevati mlajšim od 15 let, dodane so še nekatere izjeme, denimo oskrba na bencinskih servisih, a le za osebe v tranzitu. Zaradi povečanega zanimanja za cepljenje pa bodo danes in nedeljo na prošnjo ministrstva za zdravje obratovali številni cepilni centri.

Vlada je s spremembo odloka, ki ga je potrdila v četrtek, dvignila starostno mejo izpolnjevanja pogoja PCT z 12 na 15 let. Pogoja PCT tudi ni več treba izpolnjevati osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ter osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.

Med izjemami od pogoja PCT so še uporabniki zdravstvenih storitev, če gredo na cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na okužbo z novim koronavirusom, ter uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.

Med izjeme od obveznega izpolnjevanja pogoja PCT za oskrbo na bencinskih servisih so uvrščene le osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje, so za STA naknadno pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo.

Poleg zgoraj naštetih ostajajo v veljavi tudi izjeme, ki so bile opredeljene že prejšnji teden. To so učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom, osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, prvo triletje osnovne šole, glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Vlada je že v prejšnjem in dodatno v zadnjem odloku, ki je bil objavljen v četrtkovem uradnem listu, opredelila še nekatere okoliščine, znotraj katerih ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. To velja v primerih zdravstvenih storitev s stopnjo nujno in zelo hitro ter v nujnih postopkih socialne in družinske problematike.

Med drugim pogoja PCT ni treba izpolnjevati niti za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanje javnega reda in miru, varnosti in obrambe in za oskrbo na bencinskih servisih. Prav tako ni potreben za dostop do humanitarne pomoči in za centre, kjer omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Cepilni centri odprti tudi med vikendom

Širitev obveznega izpolnjevanja PCT je močno vzpodbudila tudi zanimanje za cepljenje proti covidu-19. Številni cepilni centri bodo brez predhodnega naročanja cepili tudi danes in v nedeljo.