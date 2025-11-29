Nove cene goriv na črpalkah: kaj se bo zgodilo?

Vlada bo v začetku tedna določila novo regulirano ceno goriv na črpalkah zunaj avtocest za naslednjih 14 dni. Bencin, dizel in kurilno olje naj bi se pocenili, ocenjujejo Finance, ki pa ob tem poudarjajo, da je tokratna napoved zaradi visoke nihajnosti cen manj zanesljiva.

Po ocenah Financ se bo bencin v torek z zdajšnjih 1,455 evra pocenil na približno 1,450 evra na liter. Podobno pocenitev napovedujejo tudi za dizel, nova cena naj bi znašala okoli 1,495 evra za liter. Nova cena kurilnega olja bo po ocenah Financ okoli 1,09 evra na liter, vse njihove napovedi pa predpostavljajo, da vlada ne bo dvignila trošarin.