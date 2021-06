Nova sproščanja predvsem v turizmu #video

Večji hotelski obrati lahko ponudijo do tri četrtine vseh sob, manjši pa do 45 sob. 75-odstotno so lahko od danes zasedeni tudi bazeni, savne in masažni centri, obiščete jih lahko pod tako imenovanim PCT-pogojem. Večja udeležba je dovoljena tudi na kulturnih, športnih in kongresnih dogodkih. Polno pa so lahko zasedeni tudi sedeži na avtobusih.

Pod pogojem PCT lahko po novem obiščemo tudi bazene, savne in masažne centre, ki so lahko odslej 75-odstotno zasedeni. Trenutno kopališča še čakajo na morebitna posodobljena navodila NIJZ saj so trenutno v veljavi pogoji še iz lanskega leta, s posodobitvijo pa bi si želeli še kakšne sprostitve več. 75-odstotna zasedenost je odslej dovoljena tudi v hotelih, ki imajo več kot 60 sob, medtem ko je v manjših lahko zasedenih do 45 sob.

Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik ob tem opozarja, da smo zaradi strožjih omejitev, med katere ob omejevanju zasedenosti spadajo tudi prostorske težave zaradi predpisane varnostne razdalje, kot v sosednjih turističnih deželah na trgu manj konkurenčni: "Obeti so izjemno negotovi ravno zaradi naštetih omejitev, zaradi slabšega položaja Slovenije v primerjavi z regijo, obeti so negotovi, ker še vedno potrebujemo teste, ker so še vedno velike omejitve pri prehajanju meja."

K negativnemu predznaku za okrevanje slovenskega turizma pripomore tudi evropska lestvica, na kateri je Slovenija še vedno rdeča, medtem ko so vse naše sosednje dežele že postale oranžne. Po mesecih agonije lahko končno lažje zadihajo tudi prireditelji kulturnih dogodkov. Tudi ti so lahko po novem zasedeni do 75-odstotno, obiskovalci pa morajo izpolnjevati pogoje PCT.