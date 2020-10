Nova smrtna žrtev na slovenskih cestah

Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, je motorist umrl na kraju nesreče. Gre za letošnjo že enajsto smrtno žrtev na Gorenjskem, lani je v celem letu umrlo sedem udeležencev.

"Nihče ne obvlada vozila toliko, da se mu ne bi moglo nič zgoditi. Zato pozivamo vse udeležence, pazite, pazite in še enkrat pazite. Motorna kolesa pa prosimo vendarle "pospravite v kot" do naslednje motoristične sezone. Razmere niso več ustrezne," so pozvali na policiji.

Kot najpogostejši vzrok za najtežje nesreče že vrsto let izstopa neprilagojena hitrost, bodisi kot samostojen razlog ali pa v kombinaciji z drugimi nevarnimi dejavniki pri vožnji, kot so izsiljevanja prednosti, nepravilna stran in smer vožnje, prehitevanja, ... "Zato prosimo, vozite s prilagojeno hitrostjo," so ob tem še dodali.