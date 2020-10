Našli mrtvega policista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes v jutranjih urah je bla policija obveščena o pogrešanju 47-letnega moškega iz območja Kopra. Na širšem območju Kopra so policisti takoj pričeli z izvajanjem aktivnosti za izsleditev osebe, pri čemer so poleg policijskih patrulj sodelovali tudi vodniki službenih psov, upravljavec drona in policijski helikoper.