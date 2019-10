Nova pravila za daljšo življenjsko dobo gospodinjskih aparatov

Gospodinjski aparati, kot so hladilniki, pralni stroji in pomivalni stroji, bi morali biti v prihodnje lažje popravljivi, da jih ne bi bilo treba prezgodaj metati v smeti. Tako določajo nove smernice za okoljsko primerno zasnovo tovrstnih proizvodov, ki jih je v okviru prizadevanj za zmanjšanje ogljičnega odtisa EU sprejela Evropska komisija.

Smernice prvič vključujejo zahteve za možnost popravila in recikliranja, kar bo po prepričanju komisije podaljšalo življenjsko dobo ter izboljšalo možnosti vzdrževanja, ponovne uporabe in nadgradnje kot tudi ravnanja z odsluženimi gospodinjskimi aparati.

Rezervni deli morajo biti na voljo še sedem let

Nova pravila za proizvajalce gospodinjskih aparatov naj bi bila uveljavljena leta 2021. Med drugim bodo morali biti nadomestni deli na voljo še najmanj sedem let po prodaji aparata in dobavljivi v 15 dneh.

Foto: STA Za pralne in pomivalne stroje so predvidena tudi nova pravila o porabi vode, so še sporočili v Bruslju. Določeni bodo največja poraba vode na eno pranje in minimalne zahteve za rezultat pranja oziroma pomivanja, da se nižja poraba vode ne bi odrazila v slabši kakovosti.

Potrošnik naj bi letno prihranil 150 evrov

Nova pravila bi morala po mnenju komisije skupaj z marca letos sprejetimi novimi energijskimi nalepkami prinesti ogromne prihranke pri porabi električne energije in izpustih toplogrednih plinov. Po teh izračunih bo do leta 2030 mogoče prihraniti za 167 milijard kilovatnih ur električne energije na leto, kar pomeni približno 46 milijonov ton manj ogljikovega dioksida. Potrošniki naj bi prihranili v povprečju 150 evrov na leto.

Poleg za hladilnike, pralne in pomivalne stroje bodo nova pravila veljala tudi za televizorje in druge zaslone ter za razsvetljavo, elektromotorje, generatorje in varilno opremo. Proizvajalci bi morali že pri izdelavi naprav poskrbeti, da bo okvare mogoče enostavno popraviti. Ob koncu življenjske dobe naj bi bilo mogoče aparate tudi enostavno reciklirati.

Proti tem načrtom Evropske komisije lahko zdaj članice EU ali Evropski parlament vložijo ugovor. Če se to ne bo zgodilo, bodo nova pravila lahko začela veljati leta 2021.