Nova napaka: preobsežna operacija raka prostate, ki ga ni bilo

Maja lani so na na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani napačno diagnosticirali raka prostate, na UKC Ljubljana pa pacienta obsežno operirali, poroča MMC. To je v kratkem času že drug primer zdravniške napake, ki je pricurljal v javnost. Sredi februarja je prišlo na dan, da so želodec zaradi zamenjave vzorcev tkiva novembra lani odstranili napačnemu bolniku.

Bolnik je bil na UKC obravnavan zaradi suma raka prostate. Kot so zapisali v sporočilu iz UKC Ljubljana, bi bil bolnik v vsakem primeru operiran, tudi v primeru negativnega patohistološkega izvida, vendar v manjšem obsegu.

Po informacijah, ki so jih poslali z UKC, je Inštitut za patologijo medicinske fakultete po že opravljeni operaciji in rutinskem pregledu odstranjene prostate posumil na napako pri procesiranju. Primer so na Urološki kliniki in Inštitutu za patologijo medicinske fakultete, na katerem so primer analizirali in sprejeli določene korektivne ukrepe analizirali in o rezultatu tudi takoj obvestili pacienta, ki nadaljuje zdravljenje v Urološki ambulanti UKC-ja Ljubljana.

UKC javnosti o tem primeru ni obveščal, saj da protokol ne predvideva takojšnjega obveščanja javnosti. Dodali pa so, da je prav, da je javnost obveščena in seznanjena z anonimiziranim poročilom po opravljeni analizi.