Nižja cena elektrike: več deset tisoč položnic napačnih

Potem ko je vlada kot enega od ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa navedla tudi znižanje cene dobave elektrike, so številni z zanimanjem čakali na položnice za plačilo električne energije v marcu. A marsikoga je verjetno zahtevani znesek presenetil in na ministrstvu za infrastrukturo so zato pripravili dodatna pojasnila, poroča STA.

Vlada je odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije sprejela 20. marca. Ta določa, da odjemalcem v času med 1. marcem in 31. majem ni treba plačevati prispevka za spodbujanje obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom ter omrežnine.

Kot je tedaj sporočila vlada, s tem ukrepom prihaja naproti podjetnikom in gospodinjstvom, ki se te dni soočajo s posledicami epidemije novega koronavirusa, račun za električno energijo povprečnega gospodinjstva pa da bo zaradi tega nižji za približno 20 odstotkov, poroča STA.

Številna vprašanja potrošnikov

Potrošniki so račune za porabljeno električno energijo v marcu začeli prejemati v preteklih dneh in zdaj na ministrstvu za infrastrukturo prejemajo veliko število vprašanj v zvezi z njimi.

Danes so tako objavili podrobno razlago posameznih postavk na računih za električno energijo. Kot so zapisali, je končni znesek na položnici sestavljen iz porabljene energije in omrežnine, saj brez omrežja ni elektrike, poleg tega pa porabniki plačujejo še tri prispevke. Prav tako se od porabljene energije plačuje trošarina in na vsoto vseh teh postavk se zaračuna še 22-odstotni davek na dodano vrednost - oba se stekata v državni proračun.

Vlada je z omenjenim ukrepom posegla le v omrežnino ter v enega od treh prispevkov, je razvidno iz pojasnil ministrstva.

60 tisoč položnic je bilo že odposlanih

Ob tem so dodali, da je bilo ob sprejemu odloka približno 60 tisoč položnic za marec že poslanih. "Nekateri odjemalci bodo zato morda prejeli napačne položnice. Dobavitelji jih bodo preklicali in jim poslali nove ali pa razliko poračunali naslednjič," so zagotovili. Če potrošnik meni, da gre pri obračunu za napako, pa naj račun reklamira pri svojem dobavitelju.

Prispevek za spodbujanje obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in elektrike z visokim izkoristkom se sicer plačuje sorazmerno z obračunsko močjo. Običajno je ta cena 0,73896 evra na kilovat na mesec za gospodinjstva oziroma 0,99297 evra na kilovat na mesec za napetostni nivo brez merjenja moči. Zdaj pa je v skladu z vladnim sklepom Agencija za energijo to ceno postavila na nič.

Cena omrežnine, ki jo plačujemo delno glede na porabljeno energijo, delno pa glede na obračunsko moč, pa je običajno 0,74142 evra na kilovat na mesec.

Oba ukrepa veljata za odjemni skupini gospodinjski odjem in odjem na napetostnem nivoju brez merjenja moči.