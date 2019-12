Nihče ne ve, kje natanko poteka skoraj popolnoma nov plinovod #video

V Britofu pri Kranju so tudi danes gasilci preverjali prisotnost plina. Nevarnosti za eksplozijo ni več, prebivalci imajo zdaj večje težave z zaprto cesto, zaradi katere so poti do službe in šole daljše. Po zadnjih meritvah koncentracija plina še vedno upada oziroma je v mejah normale. Kdaj se bo cesta odprla za promet, še ne vedo. Neuradno smo izvedeli, da bi se morda lahko že jutri.

"Realno stanje ni enako katastrskim in infrastrukturnim načrtom"

Kdo je kriv za nesrečo v Britofu, policisti še preiskujejo. Vemo pa, da so cev v bližnjih Orehovljah prebili delavci. In to zato, ker realno stanje ni enako katastrskim in infrastrukturnim načrtom. ''Ravnokar sem dobil informacijo, da ti podatki niso usklajeni. Da tisti, ki izvaja, ki fizično dela, pred sabo nima pravega načrta. In potem se pojavljajo take zadeve," je včeraj dejal Sašo Govekar, poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

Čakajo izsledke raziskave

To je presenetilo tudi občino. Kot je dejal Janez Černe, kranjski podžupan, čakajo izsledke raziskave, zakaj so se pojavila razhajanja. Občina je trenutno koncesijsko pogodbo za distribucijo plina sklenila leta 2013. Prek javnega razpisa je bil izbran Domplan.

Foto: PU Kranj

Ta pogodba pa velja še 29 let. Zato vprašanje - bodo na občini s koncesionarjem razdrli pogodbo, če se izkaže, da je odgovoren za puščanje v Orehovljah in eksplozijo v Britofu? "Mestna občina Kranj v tem trenutku želi počakati na izsledke raziskave, ki trenutno še ni končana, potem pa se bomo odločali o nadaljnjih korakih," je odgovoril Černe.

Na občini se v tem trenutku torej še ne želijo opredeliti in dodajajo, da z Domplanom sicer korektno sodelujejo. Precej odločnejši pa je bil v torek načelnik kranjske civilne zaščite. "To pa zdaj že presega vsako dobro mero normalnega okusa in življenja na tem območju."