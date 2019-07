Nič več visokih provizij za nepremičninske agente? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog novele Zakona o nepremičninskem posredovanju, s katerim bi omejili plačila za nepremičninsko posredovanje in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam. Poslanci z obeh polov so sicer izrazili pomisleke glede omejevanja gospodarske pobude.