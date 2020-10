Ni statusa? Kaj pa zdaj?

Oglasno sporočilo

Začelo se je novo študijsko leto, kar pomeni tudi, da je nekaterim študentom potekel status.Če si med njimi, je seznam, ki smo ga pripravili, ravno zate. Zbrali smo namreč vse obveznosti, ki jih moraš obkljukati, če:

nimaš več statusa študenta,

imaš odprt s. p. ali si družabnik zasebnih družb in zavodov, ne glede na starost in študentski status ali

si dopolnil 26 let in nimaš službe.

1. Zavarovanje brez statusa

Ko ostaneš brez statusa, ti preneha zavarovanje prek staršev ali skrbnikov kot družinskemu članu, zato si moraš urediti zdravstveno zavarovanje. Za polno zdravstveno zaščito ti svetujemo, da urediš obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če dopolnilnega nimaš, je treba za večino zdravstvenih storitev doplačati. In določene zdravstvene storitve, kot so operacije, te lahko močno udarijo po žepu.

a) Obvezno zdravstveno zavarovanje (OZZ)

Ko nimaš več statusa študenta, si starejši od 26 let (čeprav imaš še vedno status študenta), imaš odprt s. p. ali si družabnik zasebnih družb in zavodov, si moraš obvezno zdravstveno zavarovanje v osmih dneh po izteku statusa urediti sam, in sicer:

če si študent brez statusa, si OZZ urediš sam na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS); če nimaš prihodkov, to urediš na matični občini kot občan (to je tam, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče),

če si študent, imaš status, a si dopolnil 26 let, si ravno tako OZZ urediš sam na ZZZS; če nimaš prihodkov, to urediš na matični občini kot občan (tam, kjer imaš prijavljeno stalno prebivališče),

če si prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje in prejemaš nadomestilo za brezposelnost, ti OZZ uredijo tam,

če imaš s. p. ali si družabnik zasebnih družb in zavodov, si OZZ urediš na ZZZS,

če pa imaš srečo in se po preteku statusa ali dopolnjenem 26. letu takoj zaposliš, ti OZZ uredi delodajalec.

Mesečni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste, ki si ga plačujejo sami, trenutno znaša 26,13 evra, a krije le del stroškov za zdravstvene storitve, zato je dobro skleniti še dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

b) Dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ)

Najpozneje v enem mesecu od poteka statusa moraš skleniti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da se izogneš doplačilom pri zdravniku in trimesečni čakalni dobi. Če zamudiš rok 30 dni, moraš tri mesece sicer plačevati premijo, nimaš pa kritja in zavarovanja ne moreš uveljavljati, ker zavarovanje ni bilo pravočasno urejeno. Če si dopolnilnega zavarovanja ne urediš, se sčasoma lahko zgodi, da te doleti pribitek na osnovo premijo zaradi let nezavarovanosti, ki je zakonsko določen.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko skleneš pri treh zavarovalnicah, mesečni zneski pa se razlikujejo.

c) Nezgodno zavarovanje

Ob poteku statusa moraš urediti kar nekaj stvari, a nezgodno zavarovanje ni nujno na tem seznamu. Nezgodno zavarovanje za mladino WIZ Študent namreč velja do dopolnjenega 26. leta ne glede na status. Če si že dopolnil/-a 26 let, pa si moraš na novo urediti tudi nezgodno zavarovanje. Ker nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi, je priporočljivo imeti dobro zavarovanje. WIZ Študent je na voljo že od 14,50 evra na leto - preveri vse pakete WIZ Študent.

2. Prehrana brez statusa

Žal s potekom statusa preneha tudi pravica do študentske prehrane. Zaradi tega lahko pričakuješ nekoliko več stroškov za raznoliko hrano, ki si jo boš pripravil sam ali jo kupil po redni ceni v restavracijah. Vsekakor pa je, če si kuhaš sam, treba žrtvovati malo več časa za pripravo hrane. Vseeno pa je mogoče, da z nekaj iznajdljivosti strošek prehrane ne preseže nekaj evrov na dan. Na internetu lahko najdeš cel kup receptov za manjše budžete. In še namig: če se skuha za dve osebi, je strošek manjši.

3. Bivališče brez statusa

S potekom statusa ti nič več ne pripada bivanje v študentskem domu ali prejem subvencije za najem študentskega stanovanja. Običajna najemnina za stanovanje je lahko nižja, če se v najemno stanovanje preseliš s partnerjem ali kakšnim sostanovalcem oz. "cimrom" in si stroške delita.

Priporočilo: če ne bivaš v kraju svojega stalnega prebivališča, je priporočljivo prijaviti začasno bivališče v kraju, kjer stanuješ. Vlogo za prijavo začasnega prebivališča je treba vložiti na upravni enoti. Začasno prebivališče je z Zakonom o prijavi prebivališča (ZPPreb) treba prijaviti v primeru, ko na tem naslovu prebivaš več kot 90 dni. Vlogo se odda prek spleta, na portalu eUprava ali osebno na upravni enoti. Kot dokazilo, da ima posameznik ali posameznica pravico do prebivanja na določenem naslovu, šteje izjava o njegovem lastništvu oziroma solastništvu, najemna ali podnajemna pogodba, soglasje lastnika, enega solastnika ali stanodajalca.

4. Delo brez statusa

Možnost opravljanja dela prek študentskega servisa preneha z izgubo statusa. Če je bil to ključen vir tvojega preživetja, je to lahko hud udarec za tvoj žep. Vsekakor je priporočljivo, da se lotiš iskanja zaposlitve in se prijaviš na zavod za zaposlovanje (priporočljiva je spletna prijava na portalu PoisciDelo.si), pa tudi preostale zaposlitvene portale in agencije. Tako si povečaš možnosti, da najdeš delo v čim krajšem času. Prijava na zavod za zaposlovanje žal ni zagotovilo, da bo zaposlitev zate na voljo takoj po izgubi statusa. Vsekakor pa je to pogoj za uveljavljanje socialnih transferjev na centru za socialno delo. S prijavo na zavodu za zaposlovanje namreč pridobiš tudi pravico do uveljavljanja denarne socialne pomoč, ki ti pomaga prebroditi čas do zaposlitve.

5. Kaj vse je še treba urediti, če si brez statusa?

S potekom statusa se marsikaj spremeni, a to je del življenja. Ko nimaš več statusa, se spremenijo tudi:

cene za mesečne vozovnice za javni promet,

članarine v knjižnicah, športnih centrih in podobno,

cene za mesečne stroške vodenja bančnih računov itd.

