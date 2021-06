Nezadovoljni bralci in jezni šefi: kaj se dogaja na Delu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po naših informacijah je bilo včeraj v časopisni hiši Delo napeto vzdušje. Kot smo izvedeli, so razlog odpovedi naročnin nezadovoljnih bralcev. Pika na i naj bi bila sobotna izdaja Dela, v kateri so veliko več pozornosti namenili protestu na Prešernovem trgu, kot pa državni proslavi na Trgu republike. Odzvali so se tudi v vodstvu podjetja, kjer seveda niso zadovoljni z odpovedmi naročnin.