Neverjetno, kaj vse lahko čas veselja in praznovanj povzroči našim ljubljenčkom

Bližajoči se prazniki so za mnoge izmed nas čas praznovanja, veselja in vznemirjenja. Vendar pa je za naše kosmatince to lahko zelo stresno in tudi nevarno obdobje. Glasen hrup, ki ga povzročajo ognjemeti in petarde, neznani gostje in spremembe v rutini so lahko za hišne ljubljenčke neznosni in povzročajo tesnobo, nemir ali celo poškodbe. Kot odgovorni lastniki moramo svojim ljubljenčkom zagotoviti varnosti in mirno preživljanje tega obdobja.

Strah in stres

Ognjemeti in petarde so med praznovanjem novega leta glavni vir stiske hišnih ljubljenčkov. Glasni, nepredvidljivi zvoki in bliski svetlobe povzročajo strah in paniko. V nasprotju z ljudmi naši kosmatinci teh zvokov ne razumejo, kar vodi v povišano raven stresa. Psi lahko pretirano lajajo, cvilijo ali pa se poskušajo skriti, mačke pa iščejo temne kotičke ali pa se čudno vedejo. Male živali, kot so zajci in morski prašički, so prav tako ranljive in se lahko od strahu in panike po nesreči poškodujejo, ko se poskušajo skriti pred nevarnostjo.

Pripravimo jim zatočišče

Preden se praznovanje začne, moramo v svojem domu pripraviti miren in varen prostor, kamor se bo naš ljubljenček lahko umaknil. Tja postavimo znane predmete, kot so posteljica, igrače in odeja. Prepričajmo se, da je območje oddaljeno od oken in vrat, saj tako zmanjšamo izpostavljenost hrupu in svetlobi ognjemetov.

Okna naj bodo zaprta, prav tako tudi žaluzije ali zavese. Ljubljenčku lahko predvajamo pomirjujočo glasbo, beli šum ali pustimo prižgan televizor, da zvok prekrije hrup od zunaj. Pomembno je tudi, da so naše živali ves čas v stanovanju. Če imamo psa, ta dan že zgodaj opravimo daljši sprehod, da bo zvečer lažje počival.

Pazimo na strupene snovi

Pazimo tudi, da se hišni ljubljenčki ne približujejo prazničnim dekoracijam, ki bi ob zaužitju zanje lahko bile škodljive. Prav tako so lahko strupeni ostanki ognjemetov in petard, zato bodimo še posebej pazljivi na sprehodih, da preprečimo nesreče.

Novoletno praznovanje je čas veselja, a je ključnega pomena, da se spomnimo tudi na svoje drage kosmate prijatelje, ki se na nas zanašajo, da jih obvarujemo pred nevarnostjo.