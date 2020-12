Neuradno: v petek potrdili 1.636 novih okužb

V Sloveniji je trenutno okoli 20 tisoč ljudi, pri katerih je bila s testom potrjena okužba z novim koronavirusom. Realne številke so precej višje. Institut Jožef Stefan, ki pripravlja projekcije širjenja bolezni covid-19, ocenjuje, da so trenutno okuženi okoli štirje odstotki prebivalstva oziroma približno vsak 25. prebivalec Slovenije (okoli 83 tisoč ljudi).

Franciji je uspelo, Sloveniji (še) ne

V Sloveniji nam je z ukrepi uspelo zaustaviti eksponentno rast širjenja okužb, nismo pa trenda obrnili navzdol, kot so to storili v drugih evropskih državah. Najuspešnejša pri tem je bila Francija, kjer so v primerjavi s prejšnjim tednom število novih primerov zmanjšali za 49 odstotkov, v Sloveniji pa smo število novih primerov zmanjšali le za 1,9 odstotka. To pomeni, da razmere še niso primerne za sproščanje ukrepov.

Kdaj bomo začeli sproščati ukrepe?

Vlada je včeraj sprejela strategijo sproščanja protikoronskih ukrepov, kot glavna pogoja pa sta pri tem opredeljena sedemdnevno povprečje okuženih in število bolnikov v bolnišnicah. Sproščanje ukrepov se bo v državi začelo šele, ko bo število okužb v zadnjih sedmih dneh padlo pod 1.350, v bolnišnicah pa bo hospitaliziranih manj kot 1.200 bolnikov.