Neuporabniki Centra Rog tudi nad policijsko postajo, škode v Ljubljani za več deset tisoč evrov #video

Okoli sto neuporabnikov Centra Rog, ki so se v petek zvečer podali na protestni pohod po ožjem središču Ljubljane, je povzročilo za več tisoč evrov škode, so sporočili s policije. Med pohodom po ulicah so prižigali bakle, v objekte metali balone z barvo, jajca in snežne kepe, z grafiti pa porisali tudi vhod Policijske postaje Ljubljana. Z barvo so poškodovali tudi kip zmaja na Zmajskem mostu, materialno škodo te stvari posebnega kulturnega pomena pa še ocenjujejo.

S protestom so neuporabniki Centra Rog ob tretji obletnici rušenja Avtonomne Tovarne Rog znova opozorili na stanovanjsko vprašanje v prestolnici. Vstopili so tudi v Center Rog, kjer so zaradi prerivanja med varnostniki in enim od protestnikov, ki so ga pridržali, zaradi nasprotovanja drugih protestnikov posredovali pripadniki posebne policijske enote.

Okoli 18. ure so se udeleženci neprijavljenega javnega shoda začeli zbirati v Miklošičevem parku v Ljubljani, zato je policija skladno z zakonom o javnih zbiranjih izvajala naloge varovanja neprijavljenega shoda. Na kraju se je zbralo okoli sto udeležencev, ki so krenili po ljubljanskih ulicah, tam pa se jim je pridružilo še nekaj posameznikov.

Med pohodom po ulicah so prižigali bakle ter hodili po vozišču. Ko so šli mimo stanovanjskega objekta na Župančičevi ulici, so vanj metali balone z barvo in ga poškodovali. Oškodovanec ocenjuje povzročeno materialno škodo na okoli 15 tisoč evrov. V nadaljevanju je nekdo izmed protestnikov z barvo poškodoval tudi kip zmaja na Zmajskem mostu, vendar materialna škoda poškodovane stvari posebnega kulturnega pomena trenutno še ni znana, so navedli pri ljubljanski policijski upravi.

Vstopili v Center Rog in po stenah risali grafite

Nato so pohod nadaljevali do stavbe Centra Rog na Trubarjevi ulici. Tudi v ta objekt so nato metali jajca, snežne kepe in balone z barvo, nato pa je večina protestnikov vanj vstopila. Odšli so v vsa nadstropja, tam pa na stene risali grafite. Po oceni oškodovanca so povzročili za okoli sedem tisoč evrov materialne škode. Pri tem so varnostniki v objektu poskušali ugotoviti identiteto osebe, ki je risala grafit, vendar oseba ni želela izročiti dokumenta. Postopek so prevzeli policisti, ki pa so osebo zaradi ugotovitve njene identitete na podlagi zakona o nalogah in pooblastilih policije pripeljali na policijsko postajo, saj drugače njene identitete ni bilo mogoče ugotoviti.

Pri tem so morali policisti na kraju uporabiti tudi telesno silo zoper protestnike, ki so zahtevali izpustitev osebe. Nato so se protestniki umaknili iz objekta Centra Rog in odšli pred Policijsko postajo Ljubljana Center, kamor so želeli vstopiti zaradi osebe, ki so jo privedli na policijsko postajo, kar so jim preprečili policisti, ki so se postavili pred vrata objekta. Medtem je eden izmed protestnikov risal grafit na vhodna vrata, zato so z njim izvedli postopek v notranjosti policijske postaje.

Nekaj po 20. uri so obe osebi po končanem postopku izpustili in sta se pridružili preostalim protestnikom, nato pa so skupaj odšli s kraja in se razšli v okolici. Zoper oba protestnika so uvedli prekrškovni postopek zaradi več prekrškov s področja javne varnosti.

PP Ljubljana Center Foto: PP Center PP Ljubljana Center Foto: PP Center

Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari – stavbe Centra Rog in stanovanjskega objekta na Župančičevi ulici v Ljubljani ter poškodovanja kipa zmaja, ki je stvar posebnega kulturnega pomena. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Prav tako še zbirajo obvestila v zvezi z neprijavljenim javnim shodom in zbirajo informacije o morebitnih dodatnih kaznivih ravnanjih. Po doslej znanih podatkih v dogodku ni bi nihče poškodovan. V primeru ugotovitve kaznivih ravnanj bodo ustrezno ukrepali.