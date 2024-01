Med protestom neuporabnikov Roga posredovale posebne policijske enote #video

Neuporabniki Centra Rog so se zvečer podali na protestni pohod po ožjem središču Ljubljane, da bi ob tretji obletnici rušenja Avtonomne Tovarne Rog znova opozorili na stanovanjsko vprašanje v prestolnici. Vstopili so tudi v Center Rog, kjer je prišlo do prerivanja med varnostniki in enim od protestnikov. Varnostniki so ga pridržali in predali policiji, čemur so oporekali drugi protestniki. Posredovali so pripadniki posebne policijske enote.

Ob napovedi protesta na dopoldanski novinarski konferenci pred novozgrajenim Centrom Rog so spomnili na nekatere dogodke, ki so bili pokazatelj procesov, ki se dogajajo v mestu, kot je bila afera Stožice, kjer je "milijone evrov javnega denarja poniknilo v žepe zasebnikov, ki so nato opeharili tako podizvajalce kot prebivalce".

A resnična narava teh procesov se je po njihovi oceni pokazala pred natanko tremi leti ob začetku rušenja nekdanje tovarne koles Rog, ko so "mestne elite uprizorile okupacijo nekega ozemlja", kakšne so znane iz vojnih filmov. V tem so neuporabniki Roga prepoznali "novo obdobje odkrite, brezsramne in pospešene gentrifikacije Ljubljane".

Na območju je zrasel nov Center Rog, pri katerem "so si 27 milijonov evrov vredno stavbo razdelile mestne elite in njihovi prijatelji", to pa je za seboj potegnilo občutno zvišanje cen nepremičnin in najemnin v tem mestnem predelu.

"Za višje razrede je gentrifikacija posel, naložba ali razvoj, za prebivalce delavskega razreda pa je to okupacija: en sloj ljudi z vsemi možnimi legalnimi in ilegalnimi sredstvi jemlje predele mesta iz rok prebivalcev, da jih spreminja v zasebne investicijske cone, ostali pa moramo pristati na njihove pogoje bivanja," so izpostavili na novinarski konferenci.

Kot podoben primer so omenili Palačo Schellenburg, nekoč spomeniško zaščiteni Kolizej, kjer so takratne oblasti odpravo spomeniškega varstva pogojevale z gradnjo operne dvorane, ki se ni uresničila. Z vsakim novim objektom je bilo podobno, prestolnica pa se je na ta način v dveh desetletjih spremenila v "kulturno izpraznjeno potrošniško kuliso za turiste" ter postala predraga za življenje velikega dela ljudi, ki v njej delajo, so poudarili neuporabniki Roga.

Prepričani so, da tovrstno rovarjenje po mestu oziroma gentrifikacijo lahko ustavijo le meščani, kot so to dosegli pri načrtih z Bežigrajskim stadionom ali pri vila blokih na zelenih površinah Šišenskega naselja. Kot so še izpostavili, so namreč prebivalci glede na nedavno javnomnenjsko raziskavo evropske komisije vse manj zadovoljni z bivanjskimi pogoji v mestu, padlo je tudi zaupanje v dostopnost zdravstva in druge javne storitve. Medtem pa dejanja politike, kljub govorjenju o gradnji socialnih stanovanj, obdavčitvah nepremičnin in regulaciji kratkoročnega oddajanja, zaostajajo za dejanskimi potrebami ljudi.

Policija pridržala eno osebo

Ker je po njihovi oceni čas, da se tovrstna sporna dejanja končajo, so se zvečer protestno sprehodili od Miklošičevega parka skozi mestno središče.

Na pohodu skozi Ljubljano so se protestniki med drugim ustavili pred novim Centrom Rog in vstopili vanj, policija in varnostniki jim tega niso preprečili. Med hojo po stavbi pa je prišlo do prerivanja med varnostniki in enim od protestnikov, ki so ga varnostniki pridržali in predali policiji. Po prerekanju med policisti in protestniki, ki so zahtevali izpustitev pridržane osebe, je v objekt vstopilo večje število pripadnikov posebne policijske enote. Po začetnem poskusu, da bi protestnike zadržali v objektu, so jih policisti iz njega spustili.

Protestniki so z grafiti porisali notranjost Centra Rog. Kolikšna škoda je nastala zaenkrat še ni znano.