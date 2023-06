Nestabilno vreme: to prinašata nedelja in začetek tedna

Nedelja bo sprva sončna in večinoma suha, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Nedelja bo sprva sončna in večinoma suha, popoldne pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Foto: Thinkstock

Danes dopoldne bo deloma sončno in večinoma suho, le na zahodu se bodo pojavljale krajevne plohe. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 15 do 21, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj Celzija, poroča agencija za okolje.

Foto: ARSO Meteo

Obeti

V torek in sredo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pogosto bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

