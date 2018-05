Nespoštovanje delovne zakonodaje v Merkurju in Mercatorju

Konfederacija slovenskih sindikatov (KSS) opozarja na domnevno nespoštovanje delovne zakonodaje ter nezakonit in diskriminatoren odnos do zaposlenih v trgovinah. Kot navajajo, Merkur in Mercator ne spoštujeta delovne zakonodaje in sistematično kršita delovne predpise, nič bolje ni v preostalih trgovskih verigah.

Novi sindikat trgovk in trgovcev Slovenije bo za vse kršitve v Merkurju in Mercatorju podal prijave na inšpektorat za delo in sprožil kolektivne spore zoper podjetniški kolektivni pogodbi Mercatorja in Merkurja na delovnem sodišču, ker se njuni vodstvi po več mesecih nočeta niti pogovarjati s sindikatom, so danes sporočili iz sindikata.

Stimulacija samo za izbrane, kje je celotni kolektiv?

"V Merkurju so z zadnjo sistemizacijo pozabili na pomen blagajničark in skladiščnikov ter prodajnih referentov, saj so z dosti višjimi plačami stimulirali le tiste, ki imajo neposreden vpliv na povečano prodajo, kot da za uspešno poslovanje ni zaslužen celoten kolektiv v trgovinah," so zapisali.

V Mercatorju pa naj ne bi spoštovali pravice zaposlenih do varstva otrok, vodstvu družbe pa v KSS očitajo, da noče sodelovati v individualnih postopkih zaščite članov sindikata.

Regres mora biti izplačan v denarju, ne pa v bonih

Kot navajajo, se v večini trgovskih verig zaposlene prerazporeja ne glede na lokacijo njihovega dela v pogodbi o zaposlitvi, ob sklicevanju na kolektivne pogodbe, tudi po več kot uro vožnje drugam.

Delovni čas se načrtuje tedensko, v dejavnosti trgovine pa ne poznajo zakonsko predpisanega letnega razporejanja delovnega časa, sklicujejo se na kolektivne pogodbe.

Prerazporejanje delovnega časa in nadurno delo naj bi se odrejalo zunaj izpolnjenih zakonskih pogojev za takšno odrejanje. "Regres se na podlagi kolektivnih pogodb nezakonito ne izplačuje v denarju, ampak z boni in drugimi nedenarnimi oblikami," so dodali.