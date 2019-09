Vsakdo se lahko nauči prve pomoči in rešuje življenja, ne glede na njegov ekonomski in socialni status.

Vsakdo se lahko nauči prve pomoči in rešuje življenja, ne glede na njegov ekonomski in socialni status. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Svetovni dan prve pomoči je že skoraj dve desetletji priložnost za predstavitev znanj in veščin prve pomoči širši javnosti. Priznava pomembno vlogo nacionalnih združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter drugih organizacij pri zagotavljanju usposabljanja iz prve pomoči po svetu, so sporočili z RKS.

Rdeči križ Slovenije (RKS) je kot del Mednarodne zveze združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) že več kot 150 let vodilna organizacija za usposabljanje in nudenje prve pomoči pri nas. Je eden od več kot 100 nacionalnih društev po svetu, ki so v letu 2017 v prvi pomoči usposobili več kot 16 milijonov ljudi. Kar 33.579 jih je iz Slovenije.

"Prva pomoč in ogrožene ter ranljive skupine, ker šteje vsako življenje"

Slogan letošnjega dneva prve pomoči je Prva pomoč in ogrožene ter ranljive skupine, ker šteje vsako življenje. Nesebična prva pomoč je veliko človekoljubno dejanje, ki kaže pripravljenost za brezpogojno reševanje vsakega življenja. Vsakdo se lahko nauči prve pomoči in rešuje življenja, ne glede na njegov ekonomski in socialni status.

V svetovnem poročilu o nesrečah za leto 2018 je Mednarodna zveza združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca opredelila nekaj možnosti za identifikacijo najbolj ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, da bi jih usposobili za prvo pomoč.

V usposabljanje prve pomoči prav vse skupine prebivalstva

Med njimi so ljudje, ki zaradi različnih vzrokov v družbi niso vidni; ljudje, do katerih humanitarni delavci ne morejo zaradi premajhne fizične dostopnosti ali drugih ovir ali oni ne morejo do njih; povsem nenamerno izključeni ljudje, ki informacij niso prejeli, ker so bile nehote posredovane na njim neustrezen način; pa tudi tisti, na katere niti ne pomislimo, ko gre za učenje prve pomoči.

Rdeči križ poudarja absolutno nesprejemljivost kakršnekoli diskriminacije pri nudenju prve pomoči in zagovarja vključevanje vseh skupin prebivalstva v usposabljanje prve pomoči, so še dodali v RKS.