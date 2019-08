Greta Thunberg na jadrnici začela pot čez Atlantik

Mlada švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg se je danes iz britanskega Plymoutha z jadrnico podala čez Atlantik. Na regatni jadrnici Malizia II brez ogljičnega odtisa ji na poti na podnebni vrh ZN v New Yorku družbo delata oče Svante in snemalec, ki bo dokumentiral celotno potovanje.

S plovilom, ki je opremljeno s sončnimi celicami in podvodnimi turbinami, ki omogočajo potovanje čez Atlantik brez ogljičnega odtisa, bosta upravljala izkušena jadralca Boris Hermann in Pierre Casiraghi, sicer sin monaške princese Caroline. V nasprotju z njima Greta še nikoli ni jadrala, a je pripravljena tvegati morsko bolezen in nekaj dni precej neudobnega bivanja na plovilu.

"Sem ena od zelo redkih oseb na svetu, ki to lahko dejansko izvede, zato se mi zdi prav, da izkoristim to priložnost," je 16-letna Thunbergova povedala novinarjem v Plymouthu pred začetkom poti.

"Cilj je varno prispeti v New York"

18-metrska jadrnica lahko potuje s hitrostjo okoli 35 vozlov (70 kilometrov na uro), a bo večinoma precej počasnejša, je povedal Herrmann. Večino časa bo namreč plula proti vetru, obenem pa je želja zagotoviti vožnjo brez težav. "Cilj je varno prispeti v New York," je poudaril.

Foto: Reuters

Thunbergova ne želi leteti z letali, ker jeklene ptice z izpusti ogljikovega dioksida močno obremenjujejo okolje. Z jadrnico naj bi tako premagala razdaljo do podnebnega vrha ZN v New Yorku 23. septembra, udeležiti se namerava tudi podnebnih protestov, ki so v tem mestu napovedni za 20. in 27. september.

Ustanoviteljica protestnega gibanja Petki za prihodnost bo obiskala tudi Kanado in Mehiko, decembra pa se bo udeležila okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah v čilski prestolnici Santiago de Chile.