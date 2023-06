Oglasno sporočilo

Da je paradižnik zares LUŠTen, je potrebnih veliko truda in ljubezni. Prekmurkam in Prekmurcem, ki pridelujejo ta rajski sadež, to uspeva že 12. sezono. Paradižnik, ki ni prepotoval tisoče kilometrov in je ročno obran le kakšen dan prej, preden pride na police trgovin, je zato svež, sočen, okusen in nepogrešljiv na obloženih mizah.