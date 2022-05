Nekdanji poslanec se je na sodišču izvlekel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji poslanec in podjetnik Ivan Vogrin jo je po sedmih letih sojenja na ljubljanskem okrožnem sodišču odnesel brez kazni.

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo obtožbo zoper nekdanjega poslanca državnega zbora Ivana Vogrina, ki je bil leta 2015 obtožen dveh kaznivih dejanj. Zlorabil naj bi sistem strokovne pomoči poslancem, tožilstvo pa mu je očitalo zlorabo položaja in poslovno goljufijo. Država je od njega zahtevala več kot 11 tisoč evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Državno pravobranilstvo je spomladi 2015 vložilo premoženjskopravni zahtevek zoper nekdanjega nepovezanega poslanca DZ Ivana Vogrina in lastnika podjetja Vinestra (zdaj Akcija, d. o. o.) Ivana Dolinška, s katerim je država zahtevala vračilo 11.745 evrov. Po sedmih letih je ljubljansko okrožno sodišče zavrnilo obtožbo, sodba je postala pravnomočna 14. marca letos.

Spomnimo, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) jeseni 2012 preiskala porabo sredstev strokovne pomoči pri takratnem nepovezanem poslancu Vogrinu in ugotovila, da je pri tem deloval koruptivno. Vogrin je dal 10. julija 2012 državnemu zboru predlog za sklenitev pogodbe s podjetjem Vinestra za zagotavljanje strokovne pomoči in svetovanje na področju financ in gospodarstva v vrednosti 7.875 evrov neto. Znesek je bil namenjen plačilu 175 ur svetovanja.

Šest dni pozneje je državni zbor sklenil pogodbo, čez teden dni pa je Vogrin svojemu delodajalcu že dostavil potrdilo, da so bile storitve opravljene, čeprav niso bile. Od sklenitve pogodbe do dostave potrdila je preteklo okoli 170 ur.

V drugi polovici avgusta 2012 je bil znesek plačan, nato pa je pooblaščena oseba Vinestre v naslednjem mesecu in pol z 19 gotovinskimi dvigi z računa dvignila 6.512 evrov. KPK se je spraševal, kam in komu so bila namenjena sredstva, izplačana po pogodbi, saj se je z gotovinskimi dvigi pooblaščenca podjetja sledljivost porabe denarja prekinila.

Vogrin je podoben manever ponovil 7. septembra 2012, ko je dal državnemu zboru predlog za sklenitev pogodbe s podjetjem Vinestra za zagotavljanje strokovne pomoči za področja fiskalno pravilo, sanacija bančnega sistema in zakon o SDH. Tokrat je pavšalni znesek znašal 3.870 evrov, dogovorjenega dela pa Vinestra tudi tokrat ni opravila.

Podjetje Vogrinovega prijatelja ustanovljeno le mesec dni pred sklenitvijo pogodbe

S tem si je Vinestra v škodo državnega proračuna pridobila protipravno premoženjsko korist v skupni višini 11.745 evrov.

Protikorupcijska komisija je tudi ugotovila, da je lastnik podjetja Vinestra Dolinšek, ki je bil nekoč zaposlen v Vogrinovem podjetju Interles. Podjetje je bilo ustanovljeno le mesec dni pred tem, ko je Vogrin državnemu zboru predlagal sklenitev pogodbe.

Vogrina je v preteklosti tožilstvo obtožilo že več poslovnih goljufij, a ga je sodišče vedno oprostilo. Slabše se je končal le spor z nekdanjo partnerico Zdenko Vogrin. Ker je vanjo vrgel dvoriščna vrata, mu je sodišče leta 2015 odmerilo sedem mesecev pogojne zaporne kazni.