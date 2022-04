Nekdanja Sberbanka po novem N Banka?

Kot izhaja iz sklica, danes objavljenega na spletni strani Ajpesa, delničar predlaga, da se firma delniške družbe banke Sberbank po novem glasi N Banka, ta pa poleg svojega imena ne uporablja znaka.

V NLB so pred časom napovedali, da bodo prej zeleno obarvano podobo spremenili v modro. Ime N Banka bo začasno, in sicer do integracije banke v NLB. Takšni postopki običajno trajajo okoli enega leta.

Skupščina v imenovanje novih nadzornikov

Skupščina se bo seznanila še s prenehanjem funkcije nadzornikom Sonje Sarközi, Kornela Halmosa, Sanjina Bogdana, Holgerja Steinborna in Petra Grujića. Odločala bo o predlogu, da se za nove imenujejo Andrej Lasič, Vesna Vodopivec, Uršula Kovačič Košak, Igor Zalar in Damir Kuder.

Zaradi sankcij, ki so jih v Evropi uvedli proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, so v začetku marca omejili poslovanje Sberbank v Sloveniji, nato pa jo je po hitrem postopku prevzela NLB. Za stranke Sberbank in zaposlene se ni nič spremenilo, ohranili so vseh 12 poslovalnic te banke.