Nekateri bodo novo leto pričakali v bolnišnici #video

Na leto sicer za gripo in drugimi virusnimi obolenji zboli približno 10 odstotkov prebivalcev. Panika je odveč, le zanemariti ne smemo simptomov, kot so kihanje, kašljanje, povišana telesna temperatura in bolečine v trebuhu. Še posebej ne, če se pojavijo hkrati. Na širjenje virusov in okužb precej vplivajo tudi vremenske razmere. Novinarka oddaje Planet Danes Nataša Repovž je tudi s pomočjo ljudskih modrosti preverila, kaj nas čaka.

Proti gripi se še lahko cepimo

V zdravstvenih domovih je običajna gneča kot vsako leto v tem času. Infekcijska klinika je polna. Največ je primerov pljučnice, zastrupitev krvi, trebušne gripe in poslabšanja zdravja pri kroničnih bolnikih. Pa še epidemiji gripe se hitro bližamo: cepljenje je zdaj še mogoče.

Vreme bo v prihodnjih dneh suho, nekaj megle, opoldne pa kakšni dve uri sonca, za sprehod in tudi izogibanje virusom, pravi ljubitelj ljudskih izročil Dušan Kaplan. Zima se po ljudskem verovanju prelomi na svete tri kralje, 6. januarja.

Nekateri bodo novo leto pričakali v bolnišnici

A vmes bo večina bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnici, tam tudi za silvestrovo. "Odpustimo tiste, za katere menimo, da so toliko stabilni, da so lahko doma. Včasih pa kdo tudi noče domov in hoče ostati tu ali pa so svojci kam odšli," je dejala Tatjana Lejko Zupanc, zdravnica z infekcijske klinike.