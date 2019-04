Nekaj dni pred kresovanjem so jim zakurili kres in prežagali mlaj #video

Vaščanom, ki so v Zimici pri Dupleku že od lanskega novembra pripravljali les za kres, so jo minuli konec tedna zagodli nepridipravi. Les so namreč zakurili. Brez prvomajskega drevesa pa so ostali v Rušah. Nekdo jim ga je prerezal, menda zato, ker mu ni bilo po godu, da so ga postavljali z dvigalom, in ne ročno. Domačini pravijo, da gre za nagajanje med vasmi, ki pa očitno ne bo ogrozilo praznovanja. Tako v Zimici kot v Rušah so ljudje stopili skupaj in že sanirali škodo.

Člani športnega društva Zimica, ki pripravljajo letošnje kresovanje, razočarani pogledujejo na pogorišče, kjer so že več mesecev pripravljali les za kres. "Zgodilo se je, da smo ostali brez kresa. Zbirali smo ga od lanskega novembra. Veliko presenečenje, razočaranje," pravi Saša Ruis, organizatorka kresovanja v Zimici.

Krivca za požig še niso našli

S pogorišča se občasno zakadi še danes. V soboto ponoči so plamene krotili gasilci z mariborske poklicne enote in prostovoljnih gasilskih društev Korena in Dvorjane. Krivca za požig še niso našli. "Ali je bila to slaba šala, ali je bilo nagajanje, ali je bila to samo neka prekrokana noč, dajmo narediti neko potegavščino. Ne vem, težko je na nekoga kazati s prstom," dodaja organizatorka.

Foto: PGD Korena

Neznanci prežagali mlaj v Zimici

Prvomajsko praznovanje so ogrozili tudi v Rušah, kjer so nepridipravi mlaj, ki je bil pripravljen za postavitev, prežagali. "In to ponoči, z ročno žago. To se prav vidi. Pustili so tudi sporočilo, da smo 'banda ruška', da smo 'banda pokvarjena', ker najverjetneje želijo, da mi to postavljamo ročno," je povedal Martin Lesjak, organizator kresovanja v Rušah.

Za večino je to nerazumljiv povod za vandalizem, ki organizatorjem predstavlja mnogo preglavic. A tovrstno početje na podeželju ni nič novega. "Nekateri pravijo, da je to neka tradicija, da so si vasi včasih med seboj požagale mlaj ali pa zakurile kres", dodaja Lesjak.

Vaščani v Rušah in Zimici se ne dajo

Rušani so že pripravili novo, še večje prvomajsko drevo. Pripravljen pa je tudi eden največjih kresov daleč naokoli. Kljub požigu pa bo praznično tudi v Zimici. "Skoraj cela vas je stopila skupaj - gremo po les, gremo naredit večji kres, mi se ne damo. In res, stekla je akcija," pravi Ruisova. Les za nov kres je tako že pripravljen, prav tako pa tudi prireditveni šotor s točilnim pultom, kjer bo na predvečer prvega maja velika zabava.