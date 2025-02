Turški gradbinec Yapi Merkezi, ki s Kolektorjem gradi drugi tir železniške proge med Divačo in Koprom, naj bi podjetje 2TDK, ki vodi gradnjo, obvestil, da svojega dela projekta ne bo mogel končati. Večino del naj bi prevzel Kolektor, Turki pa naj bi z manjšim delom operative ostali na odseku med Divačo in Črnim Kalom, piše portal Necenzurirano.

Gre za epilog finančnih težav turškega gradbinca, ki se vlečejo že skoraj leto dni. Septembra lani naj bi več podizvajalcev in delavcev, ki so jih najeli Turki, ostalo brez plačil, zaradi česar so zapustili gradbišče.

Nadzorni svet 2TDK je imel po podatkih Necenzurirano v četrtek sejo, na kateri je prižgal zeleno luč za finančni aneks zaradi podražitev del. Vrednost naj bi znašala okrog 20 milijonov evrov. Zanj so si v Kolektorju prizadevali več kot pol leta, dodaja portal.

Končna vrednost del, ki jo bo med Črnim Kalom in Koprom oz. Divačo do leta 2026 opravil konzorcij, bo znašala približno 650 milijonov evrov. To je dobrih 22 milijonov evrov več od vrednosti pogodbe, ki jo je maja 2021 podpisal z 2TDK. Za toliko se bo podražil tudi projekt, ki je bil v investicijskem načrtu ocenjen na 1,1 milijarde evrov.

Foto: STA ,

Tretji sklop del, vreden 204 milijonov evrov, obsega izvedbo tirov in tirnih naprav, voznega omrežja, telekomunikacijskih naprav, videosistema in varnostnega sistema, vgradnjo strojne in elektroopreme ter napajanja. Dela opravlja konzorcij pod vodstvom Železniškega gradbenega podjetja, v njem pa sta še družbi Kolektor IGIN in YM Construction. Tudi iz tega sklopa naj bi se Turki po navedbah portala umaknili.

Vedeli so za težave

V 2TDK so sredi januarja potrdili, da so seznanjeni s finančnimi težavami turške družbe Yapi Merkezi. "Po naših informacijah in zagotovilih turškega izvajalca Yapi Merkezi, turškega ministra za promet ter tudi vodilne banke sindikata bank v Turčiji se finančne težave rešujejo," so takrat zapisali in dodali, da je sporazum o prestrukturiranju dolga z bankami v Turčiji že podpisan.