Mesec, danes tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpredsednik vlade, ki je bil ves čas prvi obraz stranke in je stranko popeljal v vlado Roberta Goloba, se tokrat za vnovično kandidaturo na čelu stranke ni odločil. Rezultate junijskega volilnega kongresa, na katerem je od 25 voljenih članov sveta stranke mandat dobilo 15 predstavnikov tako imenovanega levega krila, kritičnega do Meščevega vodenja, je namreč razumel kot določeno nezaupnico.

Vodenje Levice tako po skoraj desetletju delovanja stranke prevzema dosedanja namestnica koordinatorja Asta Vrečko, ki verjame, da ji bo uspelo povezati stranko, uskladiti različne poglede in Levico peljati na novo pot. Štetje glasov članov sveta stranke so zaključili ponoči, uradno pa jih bodo predstavili danes dopoldne.

Levica je sicer v skoraj desetih letih obstoja šla čez številne transformacije. Politični začetki njenih ustanovnih članov segajo v čas protestov in vstaj, ki so, skupaj s poročilom komisije za preprečevanje korupcije, odnesle drugo vlado Janeza Janše. Tudi na valu protestnih gibanj se je oblikovala Združena levica - koalicija štirih političnih skupin, ki je svoj prvi nastop na parlamentarnih volitvah leta 2014 kronala s šestimi poslanci.

Uspehu so sledili spori, v Združeni levici so zabeležili več odhodov, težav na kongresih, na enem od dogodku je prišlo celo do prerivanj. Temu je leta 2017 sledila ustanovitev Levice, nastale z združitvijo dveh političnih skupin znotraj Združene Levice, in sicer Iniciative za demokratični socializem (IDS) in Stranke za trajnostni razvoj Slovenije (TRS).

Kot samostojna stranka je Levica z devetimi osvojenimi poslanskimi mandati parlamentarni prag prvič prestopila na državnozborskih volitvah leta 2018. Po koalicijskih pogajanjih je kot pogodbena zunajkoalicijska partnerica podprla vlado pod vodstvom Marjana Šarca, a ob nezmožnosti sodelovanja in usklajevanja različnih interesov med koalicijskimi partnericami prva odtegnila podporo vladi. Na zadnjih parlamentarnih volitvah pa je z osvojenimi petimi poslanskimi mandati za last prestopila parlamentarni prag in po koalicijskih pogajanjih stopila v vlado Roberta Goloba.