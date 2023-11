Nasveti za uspešno izogibanje prazničnim pastem

Oglasno sporočilo

Foto: Paloma

In vse to istočasno, ko nas božični filmi in praznične objave na družbenih omrežjih opominjajo, da moramo v sebi ves čas čutiti veselje, spokojnost in srečo.

Študije kažejo, da se v prazničnem času breme duševnih težav poveča za četrtino, 40 odstotkov odraslih doživlja socialno tesnobo na družabnih srečanjih, več kot polovica poroča, da v tem obdobju doživlja stres, občutke osamljenosti, nezadovoljstva in finančne pritiske.

Na srečo si lahko pomagamo z različnimi strategijami, da se bomo tokrat izognili bremenu praznikov in bomo lažje uživali v lepih trenutkih. Ob tem velja poudariti, da je pomembno izbrati tiste veščine obvladovanja stresa, ki so smiselne in uporabne za nas, nikakor ni namen tega članka, da naloži še en paket obveznosti ter prispeva še kaj k (že tako predolgim) spiskom pričakovanj in zahtev, ki si jih zase postavimo v tem času.

Včasih zmoremo bolje poskrbeti zase, včasih nam pač zmanjka časa, takšna je realnost obdobja, v katerem živimo. A bolj kot krivda pripomorejo k boljšemu počutju sočutje in nežnost do sebe ter kakšna spodbudna beseda, ki si jo zamrmramo med hitenjem po praznično okrašenem mestu.

Prilagajanje in opuščanje nekoristnih pričakovanj

Najbolj naporen in neviden povzročitelj stresa, ki nas med prazniki drži v šahu, so prav previsoka pričakovanja o popolnih praznovanjih, darilih, družinskih povezovanjih in našem počutju.

Kar 62 odstotkov odraslih poroča, da v prazničnem času občutijo težo pričakovanj, da bodo “popolni prazniki”, kar pogosto vodi v stres, sram, jezo in razočaranje, ko ta (običajno izjemno visoka in težko uresničljiva) pričakovanja niso izpolnjena.

Razkorak med idealom in vsakdanjo resničnostjo še povečujejo medijske podobe srečnih in složnih družin, obloženih miz in kupov lično zavitih daril, ki jim je nemogoče ubežati. Zato je pomembno, da si zastavimo realistične cilje, pri čemer upoštevamo svoje omejene zaloge časa, energije in finančnih virov.

Foto: Paloma

Prilagajanje je ključno pri spopadanju s stresnimi situacijami in negovanju naše odpornosti nanje. Poleg realnih ciljev je izjemno pomembno, da zamejimo lastna perfekcionistična pričakovanja in si dovolimo, da kdaj kaj ne gre po načrtih (in to je popolnoma v redu). Nihče ni popoln, nepredvidljivost je pravzaprav edina stalnica, ki jo lahko pričakujemo. Pozitiven in malce hudomušen pogled na stresne situacije je največkrat najboljše orodje pri zmanjševanju frustracij ter nam omogoča boljše prilagajanje.

Prepozno odmrznjena slavnostna pečenka, ki tudi po pečenju ostane surova v sredici, lahko tako namesto katastrofe postane nova zabavna družinska zgodba, ki si jo ob mizi pripovedujemo še vrsto let.

Hrana drugačne vrste

Ob napornem urniku in veliko obveznostih lahko skrb zase hitro pristane na zadnjem mestu. V decembru bo še veliko napisanega o zdravi hrani, o pretiranih količinah mastne hrane in strategijah, kako omejiti praznično prenajedanje. Če takšne zapise običajno spremljamo z občutki krivde in neuspeha, imamo tokrat v naslovu v mislih drugačne vrste hrano, ki je tudi ob obloženih mizah pogosto primanjkuje.

Foto: Paloma

Spomnimo se na stvari in dejavnosti, ki nas običajno nahranijo (namesto izčrpajo), ter si dovolimo vzeti čas zanje, kakorkoli majhne so že.

Telesna aktivnost, stik s prijatelji in čas zase so najboljši ščit proti stresu. Naj bo to počasen sprehod v naravi, kava s prijateljico, branje najljubše knjige ali odpovedana zabava v korist noči dobrega spanca. Če nimamo časa ali možnosti za nič od naštetega, naredimo deset globokih trebušnih vdihov in izdihov. Študije kažejo, da je to dovolj, da umirimo stresni odziv telesa.

Prazniki prinesejo veliko obveznosti in v redu je vsaj nekaterim reči ne. Vedno ne moremo ugajati vsem ljudem, pomembno je le, da se včasih in vsaj malo trudimo ugajati sebi. Ne pozabimo na pomembnost dolgčasa, brezdelja in neurejenosti.

Popolna preprostost

Ob obilici obveznosti, nakupov, dogodkov in druženj se lahko bistvo praznikov hitro izgubi.

Prepoznajmo, kaj so praznične aktivnosti, ki so nam in našim ljubim najpomembnejše ter se jih najbolj veselimo, in jim zavestno namenimo več pozornosti ter energije. Najlepši spomini na pretekle praznike so pogosto majhni trenutki povezanosti, ki nič ne stanejo. Peka (četudi ponesrečenih) piškotov z domačimi, opazovanje naletavanja prvih snežink, skupno gledanje filma, zaupen pogovor ob skodelici čaja ... Izognimo se obveznostim, ki niso nujne.

Foto: Paloma

Stres pogosto okrepi naše negativne misli ter pozornost pretirano usmerja na težave in skrbi. Opomnimo se, da vseh težav ne moremo rešiti v danem trenutku, in pozornost zavestno usmerimo na pozitivne strani vsake situacije. Na stvari in dogodke ne moremo vedno vplivati. Dolge čakalne vrste na blagajni ne bomo skrajšali z jeznim premlevanjem, lahko pa čas izkoristimo za kratko vajo hvaležnosti – naštejmo tri stvari, za katere smo hvaležni tukaj in zdaj.

